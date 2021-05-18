Fatih'te kumaş yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
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Fatih'te kumaş yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU - Haberler | Güncel

FATİH'te gece saatlerinde kumaş yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarparak tramvay yoluna devrildi.

FATİH'te gece saatlerinde kumaş yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarparak tramvay yoluna devrildi. Kamyonun sürücüsü hafif şekilde yaralanırken kasasında bulunan kumaş yüklü çuvallar da yola savruldu.

Olay Fatih, Kemal Paşa Mahallesi, Ordu Caddesi'nde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Arif Kaya yönetimindeki kumaş yüklü 44 AHH 417 plakalı kamyon, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarpıp tramvay yoluna devrildi. Kaza sonrası kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek kamyonda incelemede bulundu. Devrilen kamyonun kasasında bulunan kumaş yüklü çuvallar olay yerine gelen başka bir kamyona taşındı. Devrilen kamyon ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

- İstanbul
Fatih'te kumaş yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Fatih'te kumaş yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Fatih'te kumaş yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Fatih'te kumaş yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Fatih'te kumaş yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Fatih'te kumaş yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Fatih'te kumaş yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Fatih'te kumaş yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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