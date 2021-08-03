Fatih'te kağıt toplayan çocuklar belediyenin atık kutusuna girdi
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Fatih'te kağıt toplayan çocuklar belediyenin atık kutusuna girdi

Fatih'te kağıt toplayan çocuklar belediyenin atık kutusuna girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fatih'te kağıt toplayarak geçimini sağlayan çocukların sokaktaki belediyenin atık kutusuna girerek, içindeki atıkları toplayıp kaçtı.

Fatih'te kağıt toplayarak geçimini sağlayan çocukların sokaktaki belediyenin atık kutusuna girerek, içindeki atıkları toplayıp kaçtı. Çocukların kutudan atık malzemeleri aldıkları ise anbean kameraya yansıdı.

Fatih Kocamustafapaşa Mahallesinde kağıt toplayarak geçimini sağlayan üç çocuk, Fatih Belediyesi'nin sıfır atık kampanyası kapsamında sokaklara bıraktığı atık toplama kutusuna girdi. Çocuklardan biri atık toplama kutusundaki ambalaj, plastik atık ve kartonları dışarıda bekleyen arkadaşlarına verdi, arkadaşları da kendi arabalarına yükledi. Daha sonra atık kutusundan çıkmaya çalışan küçük çocuk tehlikeli hareketler yaparak kutudan çıktı. Kameranın kendilerini çektiğini fark eden çocuklar ise gülerek ve koşarak olay yerinden hızlıca ayrıldı. O anlar kameralara yansıdı.

(Sümer Avcı/İHA)

Fatih'te kağıt toplayan çocuklar belediyenin atık kutusuna girdi
Fatih'te kağıt toplayan çocuklar belediyenin atık kutusuna girdi
Fatih'te kağıt toplayan çocuklar belediyenin atık kutusuna girdi
Fatih'te kağıt toplayan çocuklar belediyenin atık kutusuna girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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