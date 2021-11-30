Fatih'te ibadethaneler dezenfekte ediliyor

FATİH, İSTANBUL (DHA) - Fatih Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri, Fatih Camii ve Süleymaniye Camii'ni dezenfekte etti. İlçedeki tüm ibadethaneler, düzenli periyotlarda dezenfekte ediliyor.

Fatih Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri, Fatih Camii ve Süleymaniye Camii'ni dezenfekte etti. Belediye tarafından yapılan açıklamada, Fatih Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri, ilçedeki 310 cami, 23 kilise ve 2 sinagog hijyen kurallarına uygun bir şekilde dezenfekte edecek. Kullanmış olduğumuz dezenfektan, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olup, mikroorganizmalara karşı geniş etki alanına sahiptir. Uygulayıcılara ya da uygulama ortamını kullanacak insanlara ve hayvanlara hiçbir zararı bulunmamaktadır? denildi. Dezenfekte işleminin düzenli olarak devam edeceği de belirtildi.

'12 KİŞİLİK EKİP ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR'

İlçedeki tüm eğitim kurumlarının ve ibadethanelerin düzenli periyotlarda temizlendiği ve dezenfekte edildiğini belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, 'Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri için okullarımızı ve daha sağlıklı ortamlarda ibadetlerini yapabilmeleri için ilçemizdeki farklı inanç gruplarına ait ibadethanelerinin temizliğini ekiplerimiz büyük bir özenle gerçekleştiriyor, dezenfekte ediyor. Bunun için belediye bünyesinde oluşturulan 12 kişilik ekip aralıksız bu çalışmaya devam etmektedir' dedi.