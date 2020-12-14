Fatih'te döner bıçağı gösterip esnaftan para isteyen 4 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fatih'te döner bıçağı gösterip esnaftan para isteyen 4 kişi yakalandı

14.12.2020 09:44 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:53
Fatih'te döner bıçağı gösterip esnaftan para isteyen 4 kişi yakalandı

FATİH'teki restoran veya lokantalara, siparişlerini aldıktan kısa süre sonra ellerinde döner bıçakları ve çakı gibi kesici, delici aletlerle tekrar gelerek düşürdüklerini öne sürdükleri cüzdanlarını isteyip, ardından 200 dolar talep eden yabancı uyruklu 4 kişi polis tarafından yakalandı.

FATİH'teki restoran veya lokantalara, siparişlerini aldıktan kısa süre sonra ellerinde döner bıçakları ve çakı gibi kesici, delici aletlerle tekrar gelerek düşürdüklerini öne sürdükleri cüzdanlarını isteyip, ardından 200 dolar talep eden yabancı uyruklu 4 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin ellerinde bıçak ve delici aletlerle esnafı tehdit etme anları kameraya yansıdı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sadece 'Gel al' veya 'Paket' yöntemi ile satış yapan Fatih İskenderpaşa Mahallesi esnafı Cezayirli oldukları öne sürülen 4 şüphelinin, lokanta veya restoranlardan siparişlerini aldıktan kısa süre sonra ellerinde bıçak, döner bıçağı veya çakı ile tekrar gelerek, "Cüzdanımızı burada düşürdük. İçinde en az 200 dolar vardı. Paramızı verin" diye bağırıp, kendilerinden tehditle para istediklerini polise bildirdi. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Fatih Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesici ve delici aletlerle esnaftan zorla para almaya çalışan 4 yabancı uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı.  Şüphelilerin kendilerini haraca bağlamaya çalıştığını, buna birlikte karşı durmaya çalıştıklarını belirten bölge esnafı bu kişilerden şikayetçi oldu. Şüphelilerin ellerinde bıçak ve kesici delici aletlerle lokantaya gelip esnafı tehdit etme anları güvenlik kameralarına yansıdı.


- İstanbul
Fatih'te döner bıçağı gösterip esnaftan para isteyen 4 kişi yakalandı
Fatih'te döner bıçağı gösterip esnaftan para isteyen 4 kişi yakalandı
Fatih'te döner bıçağı gösterip esnaftan para isteyen 4 kişi yakalandı
Fatih'te döner bıçağı gösterip esnaftan para isteyen 4 kişi yakalandı
Fatih'te döner bıçağı gösterip esnaftan para isteyen 4 kişi yakalandı
Fatih'te döner bıçağı gösterip esnaftan para isteyen 4 kişi yakalandı
Fatih'te döner bıçağı gösterip esnaftan para isteyen 4 kişi yakalandı
Fatih'te döner bıçağı gösterip esnaftan para isteyen 4 kişi yakalandı
Fatih'te döner bıçağı gösterip esnaftan para isteyen 4 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Esenyurt'ta şüpheli kişinin üzerinden kemer görünümlü döner bıçağı çıktı
Esenyurt'ta şüpheli kişinin üzerinden kemer görünümlü döner bıçağı çıktı
Esenyurt'ta şüpheli kişinin üzerinden kemer görünümlü döner bıçağı çıktı
Esenyurt'ta şüpheli kişinin üzerinden kemer görünümlü döner bıçağı çıktı
Fatih'te kahvehanede kısıtlama saatlerinde okey oynayan 38 kişiye 120 bin lira ceza
Fatih'te kahvehanede kısıtlama saatlerinde okey oynayan 38 kişiye 120 bin lira ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay Hulusi Akar Abdülhamit Gül Fahrettin Koca
Magazin Cemal Hünal Demet Akbağ Serdar Ortaç Nilgün Belgün
Spor Pierre Webo Ali Palabıyık Kylian Mbappe Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Tüm Haberler İzmir Aralık Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fatih'te döner bıçağı gösterip esnaftan para isteyen 4 kişi yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 09:57:27. #1.15#
title