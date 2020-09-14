Fatih'te cami çıkışı silahlı saldırı kamerada
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Fatih'te cami çıkışı silahlı saldırı kamerada

İstanbul Fatih'te Molla Şeref Cami'nden çıkan bir kişi aracına binmek istediği sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bacağından vuruldu.

14.09.2020 11:22 | Son Güncelleme: 14.09.2020 11:27

İstanbul Fatih'te Molla Şeref Cami'nden çıkan bir kişi aracına binmek istediği sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bacağından vuruldu. Olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 12 Eylül günü Molla Gürani Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi öğrenilemeyen kişi Molla Şeref Cami'sinde namaz kıldıktan sonra aracına doğru ilerledi. Aracına binmek üzereyken kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu bacağından yaralanan kişi arkadaşları tarafından kendi aracıyla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Silahlı saldırgan olayın ardından kayıplara karışırken polis konuyla ilgili çalışma başlattı.

SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Yaşanan silahlı saldırı çevredeki dükkanların güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırıya uğrayan kişi aracına bindiği sırada saldırgan koşarak geldiği görülüyor. Silahla ateş eden saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşıyor. Bacağından yaralanan kişi ise aracıyla hastaneye götürülüyor.

(Caner Sönmez/İHA)

Fatih'te cami çıkışı silahlı saldırı kamerada

Kaynak: İHA

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