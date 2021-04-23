FATİH'TE BİR KİŞİ DENİZDE BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ
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FATİH'TE BİR KİŞİ DENİZDE BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH Galata Köprüsü'nden denize itildiği iddia edilen Ahmet Uzun (38) boğularak yaşamını yitirdi.

FATİH Galata Köprüsü'nden denize itildiği iddia edilen Ahmet Uzun (38) boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, Eminönü'nde Kadıköy iskelesi ile Galata Köprüsü kesişiminde saat 19.25 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sahilde bir kişinin denize itildiği ve çevredeki kişilerin kurtarmaya çalıştığı ihbarını alan polis ekipleri, deniz polisi, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri ile birlikte olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis tarafından denizden çıkarılan Ahmet Uzun'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Çevredeki kişi ve görgü tanıklarından bilgi alan polis, Uzun'un zihinsel engelli olduğu iddia edilen Serkan A. tarafından ayaklarından tutularak denize itildiği bilgisini aldı. Uzun'un cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli Serkan A.?yı gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

FATİH'TE BİR KİŞİ DENİZDE BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ
FATİH'TE BİR KİŞİ DENİZDE BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ
FATİH'TE BİR KİŞİ DENİZDE BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ
FATİH'TE BİR KİŞİ DENİZDE BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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