Fatih'te 3 bin 17 çocuk yaz okullarında

Fatih Belediyesi Yaz Spor Okulları Mimar Sinan Stadı'nda düzenlenen törenle açıldı. Her sene açılan yaz okullarında bu yıl 3 bin 17 çocuk eğitimlerinden yararlanırken törendeki renkli gösteriler havadan görüntülendi.

Fatih Belediyesi Yaz Spor Okulları, Fatih Mimar Sinan Stadı'nda düzenlenen törenle öğrencilere kapılarını açtı. Yaz spor okulları açılışına Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına ve çok sayıda çocuk katıldı. Miniklere 2 ay boyunca 59 eğitmenle eğitim verilmeye başlandı. 3 bin 17 çocuk, basketbol, futbol, yüzme ve voleybol branşları dışında okçuluk, jimnastik, satranç, judo, karate, tekvando, badminton branşlarında spor eğitimi alacak. Yaz spor okullarının açılışını yapan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, çocuklarla beraber stantları gezerek, golf oynayarak ok attı. Action team Basketbol gösterisi ilgiyle izlenirken alandaki gösteriler havadan da görüntülendi. Başkan Turan, çocuklara kitap okumaları, zamanında uyumaları ve spor yapmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

"Spor sağlıklı ömür sürmek için geçici bir hobi değil, yaşam biçimi olmalıdır"

Törende konuşma yapan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan,"2018 yaz spor okuluna katılan çocuklarımızın sayısı bin 800'ler civarında. Bu yıl ise 3 bin sayısını geçmiş vaziyetteyiz. Bu benim için en sevindirici olan şey. Geçen senenin 2 katına erişmiş olacağız. Spor sağlıklı ömür sürmek için geçici bir hobi değil, yaşam biçimi olmalıdır. Ancak bunun da temeli, 'Ağaç yaşken eğilir' işte bunun için bu sporun temeli daha bu yaşlardayken küçükken temel atılmalıdır. Alışkanlık haline gelmeyen spor belki kısa süre de fayda sağlayabilir" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA