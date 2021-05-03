Fatih Sultan Mehmet, son otağını kurduğu Hünkar Çayırı'nda anıldı
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Fatih Sultan Mehmet, son otağını kurduğu Hünkar Çayırı'nda anıldı

Fatih Sultan Mehmet, son otağını kurduğu Hünkar Çayırı'nda anıldı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Fatih Sultan Mehmet için vefatının 540. yılında son otağını kurduğu Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tarihi Hünkar Çayırı'nda anma programı düzenlendi.

Fatih Sultan Mehmet için vefatının 540. yılında son otağını kurduğu Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tarihi Hünkar Çayırı'nda anma programı düzenlendi.

Gebze Belediyesince, Fatih Sultan Mehmet'in anısına 4. Mehmet döneminde Sadrazam İbrahim Paşa tarafından 1659 yılında yaptırılan Hünkar Çeşmesi önünde düzenlenen programda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında az sayıda katılımcı yer aldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma programında konuşan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Hünkar Çayırı'nın, Fatih Sultan Mehmet'in, 27 Nisan 1481'de çıktığı sefer sırasında ordusuyla mola verdiği ve son otağını kurdurduğu alan olduğunu belirterek, "540 yıl önce burada rahmeti rahmana kavuşan, cihan imparatoru, Osmanlı'nın Balkanlara açılmasında önemli rolü olan Fatih Sultan Mehmet'i rahmetle, şükranla anıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han'a Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise Fatih'in bir çağı açıp, bir çağı kapadığını vurgulayarak, "Aynı zamanda bu milletin neler yapabileceğinin bir örneğini de gelecek nesillere aktardı. Bugün burada kendisini anıyor olmaktan mutluyuz. İnşallah bundan sonraki yıllarda daha geniş kapsamlı anma programlarını icra ederiz." dedi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik de Fatih Sultan Mehmet'in bilim, sanat ve adalette açtığı çağ ile zekası, becerileri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun savunma sanayisinin gelişimindeki rolü üzerine konuşma yaptı.

Anma programı, Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın dualar okumasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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