Fatih Sultan Mehmet portresi, 6 Ekim'de İstanbul halkıyla buluşacak
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Fatih Sultan Mehmet portresi, 6 Ekim'de İstanbul halkıyla buluşacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Londra'dan İstanbul'a getirilen 540 yıllık Fatih Sultan Mehmet portresinin 6 Ekim'de İstanbul halkıyla buluşacağını söyledi.

28.08.2020 17:51 | Son Güncelleme: 28.08.2020 19:10

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan 540 yıllık Fatih Sultan Mehmet portresinin Londra'dan İstanbul'a getirilmesinin ardından İBB'nin Saraçhane'deki Başkanlık Binası'nda gösterimi yapıldı. Duyduğu heyecanı dile getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "6 Ekim'de, İstanbul'un 5 yıllık işgalden kurtuluş gününde İstanbul halkıyla portreyi buluşturacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1453'te İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in 1480 yılında İtalyan ressam Gentile Bellini'ye yaptırdığı orijinal tabloyu, Londra'daki dünyaca ünlü Christie's salonunda gerçekleştirilen müzayedede satın almıştı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirilen portrenin İBB'nin Saraçhane'deki Başkanlık Binasında gösterimi yapıldı.

"BENİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ BİR AN"

Tabloyu basın mensuplarına gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Elbette çok heyecanlıyım. Büyük Sultan Fatih Sultan Mehmet'in bu tablosu belki de Rönesans döneminin ilk defa bir kamu koleksiyonuna katılışını hep beraber izliyoruz. Her ne kadar hafif bir tablo olsa da açıkçası şu anda yükü çok ağır. Benim için çok kıymetli bir an. Böylesi kıymetli bir tablonun Türkiyemize kazandırılmasına vesile olduğum için onur duyuyorum. Gurur duyuyorum. Çok mutluyum" dedi.

Fatih Sultan Mehmet portresi, 6 Ekim'de İstanbul halkıyla buluşacak

"6 EKİM'DE İSTANBUL HALKIYLA PORTREYİ BULUŞTURACAĞIZ"

Portrenin İstanbul halkıyla buluşacağı tarihi açıklayan İmamoğlu, "Biz bu güzel portreyi 6 Ekim'de İstanbullularla bu salonda buluşturacağız. Şu anda gördüğünüz bölüm özel iklimlendirmeyle tablonun korunmasına dönük bütün tedbirlerin alındığı, güvenliğinden iklimlendirmeye bir çok hususa alındığı bir bölüm. Buradaki çalışmalar sonlandığında 6 Ekim'de, İstanbul'un 5 yıllık işgalden kurtuluş gününde İstanbul halkıyla portreyi buluşturacağız" diye konuştu.

"SALTANATIN BUGÜN YAŞAYAN FERTLERİ ÜZERİNDEN DE DAVETİMİZ OLACAK"

İBB Başkanı İmamoğlu konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Devlet büyüklerine yönelik bir davetiniz var mı?" sorusunu cevaplayan İmamoğlu, "Var. Hatta hem devlet büyüklerine yönelik bir takım çalışmamız olacağı gibi vatandaşımızı da ayırt etmeden saltanatın bugün yaşayan fertleri üzerinden de davetimiz olacak. Onlarla da bu hassasiyeti paylaşacağız. Bazı fertleriyle görüştük. Herkese özel anlarımız olacak" ifadelerini kullandı.

Fatih Sultan Mehmet portresi, 6 Ekim'de İstanbul halkıyla buluşacak

"HALKLA NASIL BULUŞTURULACAĞINA KARAR VERMEDİK"

Tablonun nerede sergileneceği ile ilgili konuşan İmamoğlu, "Burada belli bir süre sergilenecek. Sonrasında halkla nasıl buluşturulacağına karar vermedik. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. En doğru kararı inşallah hep beraber veririz. Belli çalışmalarımız var. O süreçle ilgili kararımız henüz net değil" dedi.

"CEM SULTAN OLDUĞUNA DAİR TARİFLER VAR"

Tarihçilere davette bulanacaklarını ifade eden İmamoğlu, "Bu konuda makaleler talep edeceğiz. Araştırmalar talep edeceğiz. Tablo ile ilgili süreç devam edecek. Bu aynı zamanda bir dönemin aydınlatılmasıyla da ilgili. Tarihçilerle konuştuk. Büyük ağırlıkla Cem Sultan olduğuna dair tarifler var" dedi.

Fatih Sultan Mehmet portresi, 6 Ekim'de İstanbul halkıyla buluşacak

Kaynak: İHA

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