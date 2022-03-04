Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yeşilay Haftası için ışıklandırıldı - Haberler

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yeşilay Haftası için ışıklandırıldı

AA, Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yeşilay Haftası için ışıklandırıldı

Yeşilay Haftası dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü yeşil renkte aydınlatıldı.

Yeşilay Haftası dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü yeşil renkte aydınlatıldı.

Önemli günlerde farklı renklerle aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bu kez de 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında yeşile büründürüldü.

Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Fatih Sultan Mehmet, Yeşilay Haftası, Mart, Güncel, Haberler

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