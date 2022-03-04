Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yeşilay Haftası için ışıklandırıldı
AA, Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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Yeşilay Haftası dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü yeşil renkte aydınlatıldı.
Yeşilay Haftası dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü yeşil renkte aydınlatıldı.
Önemli günlerde farklı renklerle aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bu kez de 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında yeşile büründürüldü.
Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel