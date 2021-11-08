Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü - Haberler
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileri yapılan FSM Köprüsü, bu kez Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü için mavi, kırmızı ve yeşil renklerle aydınlatıldı.

Akşam saatlerinde başlayan uygulama gün ağarıncaya kadar sürecek.

AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri
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