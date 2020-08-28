Fatih Sultan Mehmet'in  portresi basın mensuplarına gösterildi
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Fatih Sultan Mehmet'in  portresi basın mensuplarına gösterildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan 540 yıllık Fatih Sultan Mehmet portresi Saraçhane'de basına tanıtıldı.

28.08.2020 12:05 | Son Güncelleme: 28.08.2020 12:16
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan 540 yıllık Fatih Sultan Mehmet portresi Saraçhane'de basına tanıtıldı. Tablo, yaklaşık 2 aylık sürecin ardından, 26 Ağustos'ta İstanbul'a getirilmiş, İBB'nin Saraçhane'deki merkez binasında özel olarak tasarlanan depoda dinlenmeye alınmıştı. Tarihi tablo için, Saraçhane'de tanıtım toplantısı düzenlendi. Tablo için düzenlenen tanıtım toplantısına, yerli ve yabancı basın kuruluşları ilgi gösterdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eldivenlerini takıp, özel ambalajında depodan salona alınan tabloyu basın mensuplarının karşısında açtı.

"TABLO HAFİF AMA YÜKÜ AĞIR"

İmamoğlu, "Büyük Sultan Fatih Sultan Mehmet'in belki de Rönesans döneminin ilk defa kamu koleksiyonuna katılışını hep beraber izliyoruz. Her ne kadar hafif bir tablo olsa da açıkçası şu anda yükü çok ağır. Çok kıymetli bir an benim için. Böylesi kıymetli bir tablonun Türkiye'mize kazandırılmasına vesile olduğum için, onur ve gurur duyuyorum. Çok çok mutluyum. Hem İstanbul hem Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"TABLOYU 6 EKİM'DE, BURADA, İSTANBULLU HEMŞERİLERİMİZLE BULUŞTURACAĞIZ"

Saraçhane Binası'nda basına tanıtılan tablo, bir süre burada muhafaza edilecek. 6 Ekim'de Fatih Sultan Mehmet'in tablosu İstanbullu ile buluşacak. İBB Başkanı İmamoğlu, "Buradaki çalışmalar da sonlandığında, İstanbul'un, İstanbulluların vatanıyla özgür bir şekilde buluştuğu Mustafa Kemal Atatürk'ün, İstanbul'un tekrar millete ait olmasını sağladığı 6 Ekim'de, burada, kıymetli İstanbullu hemşerilerimizle buluşturacağız. Çok onurluyuz, çok mutluyuz, çok gururluyuz.  İnşallah burada herkesin bu süreci hissetmesine, birbirimizi daha iyi anlamamıza, bu toprakların kıymetini hissetmemize vesile olacak güzel etkinlik ve paylaşımlarla, birtakım etkinliklerle sizi ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.

 


Fatih Sultan Mehmet'in  portresi basın mensuplarına gösterildi

Kaynak: DHA

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