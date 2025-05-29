Fatih Sultan Mehmet'in oğulları kim, kaç oğlu var?

Fatih Sultan Mehmet'in oğulları kim, kaç oğlu var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzleyenleri ekrana bağlayan Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu ve Fatih Sultan Mehmet'in hayatı gündem oldu. Fatih Sultan Mehmet oğlunu öldürdü mü, hangi oğlunu öldü, neden öldürdü, gibi konular merak edildi. Peki, Fatih Sultan Mehmet'in oğulları kim, kaç oğlu var?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin dikkatini çekti ve Fatih Sultan Mehmet'in hayatı hakkında araştırmalar yapıldı. "Fatih Sultan Mehmet'in oğulları kim, kaç oğlu var?" gibi konular araştırıldı.

FATİH SULTAN MEHMET'İN OĞULLARI KİM, KAÇ OĞLU VAR?

Fatih Sultan Mehmed'in eşleri şu şekilde biliniyor: Fatih Sultan Mehmed'in eşleri şu şekilde biliniyor:

Emine Gülbahar Hatun

Gülşah Hatun

Helena Hatun

Alexias Hatun

Sitti Mükrîme Hatun

Hatice Hatun

Çiçek Hatun

Anna Hatun

Fatih Sultan Mehmed'in çocukları

II. Bayezid

Cem Sultan

Şehzade Mustafa

Gevherhan Hatun

FATİH SULTAN MEHMET'İN ERKEK ÇOCUKLARI
II.Bayezid:

Sultan Bayezid Osmanlı Devleti'nin sekizinci padişahıdır. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra tahta geçen Bayezid, 511.000 km²'si Asya'da, 1.703.000 km²'si Avrupa'da olmak üzere toplam 2.214.000 km² olan imparatorluk toprakları, ölümünde yaklaşık 2.375.000 km²'ye çıkarmıştır.II.Bayezid günümüzde Yunanistan sınırları içerisinde yer alan, o dönemde Edirne'ye bağlı bir kaza olan Dimetoka sarayı'nda dünyaya gelmiştir.22 Mayıs 1481 yılında çıktığı tahttan 24 Nisan 1512 yılında ayrılmıştır.64 yaşında vefat eden II.Bayezid'den sonra tahta Kanuni Sultan Süleyman'ın babası Yavuz Sultan Selim geçmiştir.

Şehzade Mustafa:

Fâtih'in 2. oğlu şehzade Mustafa, Edirne'de 1451 yılı sonuna doğru Karamanoğlu ailesinden Gülşah hatun'dan dünyaya geldi. şâir ruhlu ve kılıç ehli biri olduğu hakkında pek kuvvetli rivayetler vardır. Yabancı lisan olarak İtalyancayada önem verdiği bilinir. Bu lisanı Gian Mario Angellodan öğrenmiştir. Hoca Selman'in Cemşid-ü Hurşit mesnevisini nazım hâlinde Fars-çadanTürkçeye tercüme etmiştir. Babasının sol cenahında girdiği savaşlarda liyakat göstermiştir. Sultan Fâtih 6 ay süren bir hastalık sonucunda bu şehzadesini kaybetmenin üzüntüsünü hep hissetti. 23 yaşında idi vefatında târihi ise 25/12/1474 olup, Muradiyedeki türbesine sakladılar.

Cem Sultan:

Babası'nın kanunnamesine göre tahta Bayezid çıktığında kendisinin öldüreleceğini bildiği için 4000 civarında askeri ile birlikte Bayezid'a karşı yola çıktı. İnegöl'e geldiğinde Bayezid'in Ayas Paşa kontrolündeki ordusunu yenince Bursa'da padişahlığı'nı ilan etti. Kendi adına hutbe ve para bastırıp fermanlar çıkardı. Bu saltanat 20 gün sürdü. II.Bayezid'ın ordusu Cem Sultan'ın ordusunu dağıtınca geri çekildi. Konya üzerinden Hicaz gitmiştir. Cem Sultan hacca giden ilk Osmanoğlu'dur. Hac'dan sonra artık tahttan vazgeçtiğini ve değişmek istediğini II.Bayezid'a iletir. Fakat bir süre sonra tekrar asker toplayarak Konya'yı kuşatır. Kaybedince tekrardan Mısır'a kaçmak ister fakat yollar kapatılmıştı. Daha sonra bir şekilde Rodos'a gitmiş ve yıllar sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos fethinde yakalanarak öldürülmüştür.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna

Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna
Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor

Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Beş günlük tren yolculuğuna adeta bir servet ödedi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü YPG'ye uyarı

Erdoğan'dan terör örgütüne son uyarı: Takip ediyoruz, bundan vazgeçin
Selçuk İnan'ın yeni takımı açıklandı

Selçuk İnan'ın yeni takımı açıklandı
Emiliano Martinez'den Galatasaray'ın paylaşımına bomba yorum

Martinez'den Galatasaray'ın paylaşımına bomba yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.