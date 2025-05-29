Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin dikkatini çekti ve Fatih Sultan Mehmet'in hayatı hakkında araştırmalar yapıldı. "Fatih Sultan Mehmet'in oğulları kim, kaç oğlu var?" gibi konular araştırıldı.

FATİH SULTAN MEHMET'İN OĞULLARI KİM, KAÇ OĞLU VAR?

Fatih Sultan Mehmed'in eşleri şu şekilde biliniyor: Fatih Sultan Mehmed'in eşleri şu şekilde biliniyor:

Emine Gülbahar Hatun

Gülşah Hatun

Helena Hatun

Alexias Hatun

Sitti Mükrîme Hatun

Hatice Hatun

Çiçek Hatun

Anna Hatun

Fatih Sultan Mehmed'in çocukları

II. Bayezid

Cem Sultan

Şehzade Mustafa

Gevherhan Hatun

FATİH SULTAN MEHMET'İN ERKEK ÇOCUKLARI

II.Bayezid:

Sultan Bayezid Osmanlı Devleti'nin sekizinci padişahıdır. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra tahta geçen Bayezid, 511.000 km²'si Asya'da, 1.703.000 km²'si Avrupa'da olmak üzere toplam 2.214.000 km² olan imparatorluk toprakları, ölümünde yaklaşık 2.375.000 km²'ye çıkarmıştır.II.Bayezid günümüzde Yunanistan sınırları içerisinde yer alan, o dönemde Edirne'ye bağlı bir kaza olan Dimetoka sarayı'nda dünyaya gelmiştir.22 Mayıs 1481 yılında çıktığı tahttan 24 Nisan 1512 yılında ayrılmıştır.64 yaşında vefat eden II.Bayezid'den sonra tahta Kanuni Sultan Süleyman'ın babası Yavuz Sultan Selim geçmiştir.

Şehzade Mustafa:

Fâtih'in 2. oğlu şehzade Mustafa, Edirne'de 1451 yılı sonuna doğru Karamanoğlu ailesinden Gülşah hatun'dan dünyaya geldi. şâir ruhlu ve kılıç ehli biri olduğu hakkında pek kuvvetli rivayetler vardır. Yabancı lisan olarak İtalyancayada önem verdiği bilinir. Bu lisanı Gian Mario Angellodan öğrenmiştir. Hoca Selman'in Cemşid-ü Hurşit mesnevisini nazım hâlinde Fars-çadanTürkçeye tercüme etmiştir. Babasının sol cenahında girdiği savaşlarda liyakat göstermiştir. Sultan Fâtih 6 ay süren bir hastalık sonucunda bu şehzadesini kaybetmenin üzüntüsünü hep hissetti. 23 yaşında idi vefatında târihi ise 25/12/1474 olup, Muradiyedeki türbesine sakladılar.

Cem Sultan:

Babası'nın kanunnamesine göre tahta Bayezid çıktığında kendisinin öldüreleceğini bildiği için 4000 civarında askeri ile birlikte Bayezid'a karşı yola çıktı. İnegöl'e geldiğinde Bayezid'in Ayas Paşa kontrolündeki ordusunu yenince Bursa'da padişahlığı'nı ilan etti. Kendi adına hutbe ve para bastırıp fermanlar çıkardı. Bu saltanat 20 gün sürdü. II.Bayezid'ın ordusu Cem Sultan'ın ordusunu dağıtınca geri çekildi. Konya üzerinden Hicaz gitmiştir. Cem Sultan hacca giden ilk Osmanoğlu'dur. Hac'dan sonra artık tahttan vazgeçtiğini ve değişmek istediğini II.Bayezid'a iletir. Fakat bir süre sonra tekrar asker toplayarak Konya'yı kuşatır. Kaybedince tekrardan Mısır'a kaçmak ister fakat yollar kapatılmıştı. Daha sonra bir şekilde Rodos'a gitmiş ve yıllar sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos fethinde yakalanarak öldürülmüştür.