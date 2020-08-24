Fatih Portakal'ın yerine geçeceği konuşulan Uğur Dündar, Fox TV iddialarına noktayı koydu Fatih Portakal'ın FoxTV'den ayrılmasının ardından Ana Haber bültenini sunacağı iddia edilen Uğur Dündar yaptığı açıklama ile tartışmalara son noktayı koydu. Dündar söylentileri yalanlayarak, "Fatih Portakal'dan boşalan yere beni lâyık gören herkese çok teşekkürler. Ancak ben TELE-1 ailesinin üyelerinden biriyim" dedi.

Fox TV'nin sevilen ana haber sunucusu Fatih Portakal, 10 yıldır çalıştığı kurumdan istifa ederek emekli olduğunu açıklamasının ardından yeni kimin geçeceği merak konusu oldu. Fatih Portakal'ın kanaldan ayrılmasının ardından Ana Haber bültenini sunacağı iddia edilen Uğur Dündar yaptığı açıklama ile söylentileri yalanladı.

"BANA GÜVENENLERİ YARI YOLDA BIRAKMAM"

Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih Portakal'dan boşalan yere beni lâyık gören herkese çok teşekkürler. Ancak ben TELE-1 ailesinin üyelerinden biriyim ve bana güvenenleri yarıda bırakmayan bir karaktere sahibim. Kaldı ki çalıştığım SÖZCÜ gazetesi bir televizyon kurduğunda onu yükseltmek büyük hedefimizdir" ifadelerini kullandı.