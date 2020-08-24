Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, sözleşme için masaya oturdu
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Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, sözleşme için masaya oturdu

FOX ana haber sunuculuğundan istifa eden Fatih Portakal sonrası gözler, yerine geçecek isme odaklandı. Ortaya atılan iddialara göre Selçuk Tepeli, FOX'un ana haber sunuculuğunu yapmak için kanal ile sözleşme aşamasında.

Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, sözleşme için masaya oturdu
24.08.2020 15:03 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:12

Bugün FOX ana haber sunuculuğundan istifa ettiği haberini doğrulayan Fatih Portakal'dan sonra yerine kimin geçeceği merak konusu oldu. Kanalın da açıklamaya yaparak Portakal'a teşekkür etmesinin ardından ana haber koltuğunu devretmek üzere Selçuk Tepeli ile sözleşme aşamasında olduğu iddia edildi.

KANAL, TEŞEKKÜR ETTİ

Sabah saatlerinde kulisleri hareketlendiren haber, Fatih Portakal'ın FOX ana haberdeki görevinden istifa edip emekliye ayrıldığı yönündeydi. Kısa bir süre sonra hem kanaldan hem de Portakal'ın kendisinden haberi doğrulayan açıklamalar geldi. Kanal, açıklama metninde eski sunucularına teşekkür edereken şu ifadelere yer verdi:

"2010 yılından beri kanalımızda Fox Ana Haber bülteni sunuculuğu görevini büyük bir başarıyla yürüten ve FOX ekranlarından milyonlara ulaşarak Türk televizyon tarihine geçen rekor başarılarda önemli katkıları olan değerli ekip arkadaşımız Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını ve emekli olma isteğini kanal yönetimimize bildirmiştir.Fatih Portakal görevi süresince FOX'un en önemli değerlerinden biri olmuştur. Aldığı karar saygı duymakla birlikte, çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımıza veda ediyor olmaktan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. İzleyicimize objektif ve doğru haber sunma politikası doğrultusunda; samimiyet, açık sözlülük ve cesaretle sunduğu haberler takdirle izlenmiştir. Bugüne kadarki tüm katkıları için kendisine teşekkür ediyor, yeni yaşamında mutluluklar diliyoruz. Doğan Şentürk yönetimindeki FOX haber bugünden sonra da aynı çizgide, etik gazetecilik ilkelerini en ön planda tutarak, doğru ve objektif haber politikasına devam edecektir.Konuyla ilgili yazılı basın, görsel basın ve sosyal medyada yayılan spekülatif ve yanıltıcı yorumlar için tüm kamuoyundan hassasiyet göstermelerini ve yaptığımız bu açıklama dışındaki yorumlara itimat etmemelerini rica ederiz. Saygılarımızla."

"BEDENİMİ DENGELEYECEĞİM"

Fatih Portakal ise Twitter hesabından ayrılığı doğrulayarak, "10 yıldır gurur duyarak calışıp, birlikte keyifle yol aldığım Fox Haber'den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece, "Ne yapmak istiyorum?"sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi. FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla." ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, sözleşme için masaya oturdu
Selçuk Tepeli

ANA HABER, TEPELİ'YE EMANET

İstifa kararından sonra ise tüm gözler FOX ana haberin kime emanet edileceğine çevrildi. Buna göre birçok isim kulislerde konuşulurken ana haber sunuculuğunun Selçuk Tepeli'ye teslim edileceği öne sürüldü. FOX yönetimi ile sözleşme aşamasına geldiği öğrenilen Tepeli'nin kim olduğu da merak edildi.

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Habertürk'ün eski genel yayın yönetmeni olan Tepeli, 1974 İstanbul doğumlu. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Selçuk Tepeli, IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine mastırını yaptı. Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliğini yapan Selçuk Tepeli; Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini yürüttü. Habertürk TV'de Ceyda Karan'la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulundu. Selçuk Tepeli 2020 yılı ocak ayında Habertürk'ten istifa etmişti.

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