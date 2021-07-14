Fatih kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 İstanbul Fatih kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kesim yerleri nerede?

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte İstanbul'daki bazı ilçelerimizin kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu ilçelerden birisi de Fatih oldu. Peki, Fatih kurban kesim yerleri nerededir? Fatih kurban satış noktaları belli oldu mu? Fatih kurbanlık kesim bölgeleri! Fatih'te kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Fatih kurban kesim yeri adres ve iletişim bilgileri var mı?

Fatih kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Fatih kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Fatih kurbanlık kesim yerleri 2021! Fatih kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurbanlık iletişim adres bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

FATİH KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBANLIK PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Fatih kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine ve adreslerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

FATİH ESKİ ESERLERİ İHYA VE KORUMA DERNEĞİ (FATİH CAMİ. ERKEK KURAN KURSU) ALİ KUŞÇU MAH. TABHANE SOK. NO:2 (05333381213-AHMET AY)

İSMET BOZDEMİR DERVİŞ ALİ MAH. DRAMAN CAD. NO:34/4

RUMELİ TÜRKLERİ DERNEĞİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA VAKFI YEDİKULE MAHALLESİ HACI EVHADDİN CAD. NO: 65

NY TURKUAZ YEDİEMİN VE OTOPARK LOS. TUR. TEM. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.-ABDULVAHAP YİĞİT SÜMBÜLEFENDİ MAH.FIRIN SK. NO:7

ALİ AKDAĞ AKSARAY MH. CERRAHPAŞA CAMİİ SK. NO:8 FATİH İST

SAFFET ALBAYRAK ALİ KUŞÇU MAH. OTLUKÇU YOKUŞU NO:17

YILDAZ ASLANKÖK AYVANSARAY MAH. HOCA ÇAKIR CAD. NO:70

RAMAZAN YILDIZ HIRKA-İ ŞERİF MAH. KEÇECİLER CAD. YENİBAHÇE SOK NO:101 (OSMANLI OTOPARK)

FUAT DAYAN İSKENDERPAŞA MAH. SOFULAR CAD. NO:34

SÜMBÜL EFENDİ EĞİTİM VAKFI KOCAMUSTAFA PAŞA MEDRESE SOK. NO:1

İNDEMO YAPI SAN.VE TİC. A.Ş. MEVLANAKAPI MAH. KEMİKLİ BURUN SK. NO:2

MUSTAFA İGDE MOLLA GÜRANİ MAH. ZAVİYE SOK. NO:9

KADİR ÖZGÜR TOPKAPI MAH. SULUKULE CAD. NO:7

AHMET ARAS ZEYREK MAH. PİRİ SK. NO:13 EMNİYET OTOPARK

İDRİS KARAGÖZ ZEYREK MAH. ZEYREK SOK. NO:10 (ZEYREK OTOPARK)

SÜLEYMAN COKTAV ZEYREK MAH. ZEYREK CAD. NO:4 (SADIK OTOPARK)

MUHAMMED BURAK İNAN ZEYREK MAH. İTFAİYE CAD. NO:40/A

TÜRKAN ÜLKELİ SİLİVRİKAPI MAH. SİLİVRİKAPI CAD. NO:33 TEM OTO

HACER KESKİN DERVİŞ ALİ MAH. DRAMAN CAD. NO:30

NURULLAH ERKOYUNCU ZEYREK MAH. FERHAT AĞA SK. NO:7

ÜMİT ERKOYUNCU ZEYREK MAH. KENDİR SK. NO:6-8

EMRAH TAŞYİYEN ZEYREK MAHALLESİ ÇIRÇIR CADDESİ NO: 6

İLİM VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI VAKFI MOLLA GÜRANİ MAHALLESİ VAKIF GUREBA HASTANESİ CADDESİ NO:1

SASON KÖYLERİ KÜLTÜR, YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ KATİP KASIM MAHALLESİ ASYA SOKAK NO:27

DİYANET 2021 KURBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.