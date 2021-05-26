Fatih Koyunoğlu kimdir? Fatih Koyunoğlu'nun rol aldığı diziler, filmler neler?

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Fatih Koyunoğlu, pek çok tiyatro, dizi ve filmde rol almıştır. 2. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde 2018 yılında "Yılın Yardımcı Rolde Erkek Oyuncusu" ödülünü alan Fatih Koyunoğlu kimdir? Fatih Koyunoğlu kaç yaşında, nereli? Fatih Koyunoğlu'nun rol aldığı diziler, filmler neler?

Oynadığı karakterler ve yer aldığı yapımlarla dikkat çeken isimlerden olan Fatih Koyunoğlu kimdir?

FATİH KOYUNOĞLU KİMDİR?

Fatih Koyunoğlu, 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Nuh karakterine hayat veren Fatih Koyunoğlu, 1.75 metre boyunda ve 71 kilodur.

Kameralar karşısına ilk kez 2004 yılında yayınlanan Kalp Gözü adlı dizi ile geçen Fatih Koyunoğlu; Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Dağlar Delisi, Elveda Rumeli, Geniş Zamanlar, Beni Unutma, Balkan Düğünü, Mor Menekşeler, Son Yaz Balkanlar 1912, Beni Böyle Sev, Karakutu ve Yeter. Sinema filmleri ise Süper Film Birden, Plajda, Zaman Makinesi 1973, Kanunsuzlar gibi yapımlarda rol almıştır.

Kariyeri

1979 yılında İstanbul'da doğdu. 1998 yılında Bahçelievler Belediye Tiyatrosunda "Çanakkale Geçilmez Destanı" ile tiyatroya başladı. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2003-2007 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda "İkinci Caddenin Mahkumu", "Klakson Borazanlar Bırtlar", "Yaşamın kıyısında Melih Cevdet", "Kadınlarda Savaşı Yitirdi", "Sezuan'ın İyi İnsanı", "Teneke", "Günün Adamı" adlı oyunlarda rol aldı. "Şeytan Ayrıntıda Gizlidir", "Geniş Zamanlar", "Aşk Kapıyı Çalınca", "Dağlar Delisi" oynamış olduğu TV dizileridir. "İki Süper Filim Birden" ve "Plajda" adlı sinema filmlerinde rol aldı.

Rol aldığı tiyatro oyunları

Bölge Hastanesi

Albay Kuş

Generaller, Savaş Ve Barbekü

Generallerin 5 Çayı

Teneke

Klakson Borazanlar Bırtlar

İkinci Caddenin Mahkumu

Yaşamın kıyısında Melih Cevdet

Kadınlarda Savaşı Yitirdi

Sezuanın İyi İnsanı

Günün Adamı

FATİH KOYUNOĞLU'NIN ROL ALDIĞI DİZİLER