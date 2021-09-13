Fatih Erbakan'ın '3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar' yorumuna Prof. Dr. Ceyhan'dan yanıt: Ben hiç öyle bir şey görmedim - Haberler
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Fatih Erbakan'ın "3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar" yorumuna Prof. Dr. Ceyhan'dan yanıt: Ben hiç öyle bir şey görmedim

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Koronavirüs aşısı olanlarla ilgili "O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir" yorumu yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan yanıt geldi. Ceyhan, "Bazıları mRNA yazmayı, DNA ne, RNA ne bilmeden insanlara akıl veriyorlar. Ben hiç maymuna benzeyen, 3 kulaklı, 5 kulaklı insan görmedim" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, koronavirüs aşılarıyla ilgili gündem yaratacak ifadeler kullanmıştı. Aşı olmadığını ve olmayı da düşünmediğini belirten Erbakan, mRNA aşısı olanlar için "mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir. O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir. Biz pandeminin başında bir demeç vermiştik. O zaman demiştik ki bu virüs siyonizmin amaçlarına hizmet edecek. Şu anda da aynı endişemiz devam ediyor" demişti.

PROF. CEYHAN'DAN YANIT GECİKMEDİ

Bu sözlerin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Erbakan'a tepki gösterdi.

"BİLMEDEN AKIL VERİYORLAR"

Bu coğrafyada 330 yıldır aşıların yapıldığını, aşıya ruhsat uygulamasının son 15 yıldır olduğunu belirten Ceyhan, "Bazıları mRNA yazmayı, DNA ne, RNA ne bilmeden insanlara akıl veriyorlar. Aşı insanı maymun yapmıyor ama 2-3 bin kişi Maymunlar Cehennemi filmi ortamında yaşamak istiyor anlaşılan. Ama sayınız yetmez, bilginiz yetmez. Bence artık yalan yaymaktan yoruldunuz siz de. Aklın ve bilimin gösterdiği yola girin artık" dedi.

Fatih Erbakan'ın '3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar' yorumuna Mehmet Ceyhan'dan yanıt: Ben hiç öyle bir şey görmedim

"BEN HİÇ MAYMUNA BENZEYEN 5 KULAKLI İNSAN GÖRMEDİM"

"Ben hiç maymuna benzeyen, 3 kulaklı, 5 kulaklı insan görmedim. Siz gördünüz mü?" diyen Ceyhan, "Aşılar tersine her yıl dünyada 2,5 milyon kişinin ölümünü engelliyor, sakatlıkları önlüyor ve ülke ekonomisine 7,5 milyar dolar katkıda bulunuyor" ifadesini kullandı.

Fatih Erbakan'dan korona aşısıyla ilgili dikkat çeken yorum: 3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilirFatih Erbakan'dan korona aşısıyla ilgili dikkat çeken yorum: 3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir

Fatih Erbakan'ın
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Servet Uzun
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Haber: Fatih Erbakan'ın '3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar' yorumuna Prof. Dr. Ceyhan'dan yanıt: Ben hiç öyle bir şey görmedim - Haberler
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