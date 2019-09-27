Fatih Bulut yüzde 40 duymuyor nota bilmiyor

Fatih Bulut yüzde 40 duymuyor nota bilmiyor

Önceki gün Ertem Şener'in BiPlay TV'deki programına konuk olan Fatih Bulut, "2 yaşındayken geçirdiğim bir hastalık nedeniyle yüzde 40 işitme kaybım var. Nota da bilmem, notasız okurum şarkıları" dedi ve ekledi: "Yakında 4 yeni şarkım çıkacak.

27.09.2019 08:46
Fatih Bulut yüzde 40 duymuyor nota bilmiyor

Önceki gün Ertem Şener'in BiPlay TV'deki programına konuk olan Fatih Bulut, "2 yaşındayken geçirdiğim bir hastalık nedeniyle yüzde 40 işitme kaybım var. Nota da bilmem, notasız okurum şarkıları" dedi ve ekledi: "Yakında 4 yeni şarkım çıkacak. Sevenlerim yine buna benzer bir eser istiyor, o da hazır; adı 'Sultan Süleyman' olacak."

İrem'den yanıt bekliyor

Şarkının İrem Sak'ın yaptığı paylaşımla patladığını hatırlatan Fatih Bulut, sürpriz bir işbirliğinden de söz etti: "Kendisiyle sanal alemde bir ön görüşmemiz oldu, ikinci klipte oynaması için teklifte bulunduk."

Kaynak: Hürriyet

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