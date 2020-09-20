Fatih Belediyesi'nin eski belediye araçları alev alev yandı
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Fatih Belediyesi'nin eski belediye araçları alev alev yandı

Fatih Belediyesi'nin eski belediye araçları alev alev yandı Fatih Belediyesi'nin boş bir alanda muhafaza edilen eski belediye araçları gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple alev alev yandı.

20.09.2020 04:24 | Son Güncelleme: 20.09.2020 04:29

Fatih Belediyesi'nin eski belediye araçları alev alev yandı

İSTANBUL - Fatih Belediyesi'nin boş bir alanda muhafaza edilen eski belediye araçları gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple alev alev yandı. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken alevler içerisinde kalan araçlar küle döndü.

Olay, saat 01: 00 sıralarında Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde eski belediye araçlarının muhafaza edildiği alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Belediyesi'ne ait boş bir arsada muhafaza edilen eski belediye araçlarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yan yana bulunan çok sayıda araç yoğun alevler içerisinde kalırken durumu gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Araçlardaki yangın olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken alevler içerisinde kalan araçlar küle döndü. Polis ekipleri ise yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte olay yerinde incelemelerde bulunarak yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Fatih Belediyesi'nin eski belediye araçları alev alev yandı

Kaynak: İHA

IHA Editörü - MUHAMMET EMİN ARSLAN
MUHAMMET EMİN ARSLAN
IHA Editörü
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