Fatih Belediyesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ödül

Başkan Mustafa Demir ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın elinden aldı…

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Belediye Başkanları İstişare Toplantısı'nda, Yerel Yönetimler Proje Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren belediye başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödüllendirildi. Fatih Belediyesi bu yılda Sosyal Projeler kategorisinde 'Afrika Dostluk Spor Projesi' ile ödüle layık görüldü. Ödül törenine katılan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Programın sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Fatih Belediyesi Afrika Dostluk Spor' takımı ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.

AFRİKA DOSTLUK SPOR VE AFRİKA KUPASI

Fatih Belediyesi Afrika Dostluk Spor Futbol Takımı, Fatih'te ikamet eden çok sayıda Afrika kökenli gençlerin Fatih Belediyesi'ne ait olan Spor Tesislerinden istifade etmek istemeleri vesilesiyle tüm dünya insanlarının ortak dili olan "Spor, Dostluk ve kardeşliktir." anlayışı ile 2011 yılında başladı. 12 kişiyle başlanan proje, daha sonra 16 ülkeden 16 takımla Afrika Dostluk Kupası oluştu. Afrika Dostluk Spor takımı; Kamerun, Nijerya, Zambiya, Senegal, Sierra Leone, Kongo, Gambiya, Gana, Fildişi Sahili, Yeni Gine, Mali, Burkina Faso, Zambia, Kongo Cumhuriyeti ve Somali gibi ülkelerden gelen, 25+5 olmak üzere 30 futbolcudan oluşmaktadır. Başlarında bir de antrenörleri bulunmaktadır.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, temelleri 2011 yılında atılan bu çalışmayla ilgili olarak hedeflerini şöyle açıkladı. Başkanı Mustafa Demir, "Hedefimiz Afrika Dostluk Spor futbol takımımızdaki futbolcuları, futbol camiamızla tanıştırmak; onların yarım kalan hayallerini tamamlamaktı. Afrikalı gençler Türkiye Süper Lig'de top koşturacağı vaadiyle yola çıkmışlar ama kötü niyetli futbol tacirleri tarafından kandırılmış ve çoğu Beyazıt Meydanı'nda öylece ortada bırakılmışlar. Tüm hayatlarını futbola adamış, bu uğurda vatanlarını terk etmiş Afrikalı futbolcu kardeşlerimizi keşfettiğimizde, durumdan kendimize vazife çıkardık ve bir sosyal sorumluluk projesi olarak, onları hayallerine taşımak istedik. 6 senedir düzenlenen Afrika Kupası turnuvası ile Afrika'dan gelen bu futbolcuların dünya Futbol Menejerleri ile buluşturmayı hedefledik. Şu ana kadar 41 futbolcu çeşitli takımlara transfer oldu." dedi.

Afrika Kupası açılış programlarına Rüştü Reçber, Saidou, Necip Uysal, Pascal Nouma gibi futbol dünyasının ünlü isimleri de katılarak destek verdi.