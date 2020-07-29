Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan personelle bayramlaştı Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Hizmet Binası fuaye alanında sosyal mesafe kuralı gözetilerek personelle bayramlaştı.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Hizmet Binası fuaye alanında sosyal mesafe kuralı gözetilerek personelle bayramlaştı.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, hizmet binası fuaye alanında sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde personelle bayramlaştı. Bayramlaşma programında personele seslenen Fatih Belediye Başkanı Turan, pandemi nedeniyle her zamankinden farklı bir bayram geçirileceğini belirterek, "Bunun biraz burukluğunu yaşıyoruz. Son aylarda yaşadığımız pandemi sürecinin yorucu ve bir miktar yıpratıcı yanları olsa da; birlik, dayanışma, yardımlaşma ve üst düzey tedbirlerle en az hasarla geride bırakmayı temenni ediyoruz. Her ne kadar zor süreçlerden geçsek de; bayramlar bizi birbirimize yaklaştıran müstesna günler olması hasebiyle; ayrı bir heyecanı ve huzuru da beraberinde getirir. Milli ve manevi değeri yüksek; kültürümüze ve inancımıza dair bir takım değerlerin hatırlandığı, unutulmaya yüz tutmuş bazı geleneklerimizin gün yüzüne çıktığı, aile ve akraba ilişkilerinin tazelendiği en özel günlerdir. Bu yönüyle bayramlarımıza gereken hassasiyeti göstermeyi, ailemize, toplumumuza, çevremize ve gelecek nesillere bu hassasiyeti aşılamayı önemsiyorum" dedi.

"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışında katkısı olan herkese teşekkürler"

Geçtiğimiz hafta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yeniden cami hüviyetine bürünmesinde Fatih Belediyesi personelinin büyük bir özveriyle emek verdiği ve gece gündüz alanda ter döktüğü açılışın kusursuz olduğunu söyleyen Başkan Turan, "Biz Fatih Belediyesi olarak bu süreçte en büyük rolü üstlendik. Açılışta büyük ve küçük en ufak katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Sizlerle çalışmaktan onur duyuyorum"

Fatih Belediyesi personelinin çalışkan, vatanını, milletini ve insanımıza hizmet etmeyi seven bireylerden oluştuğunu dile getiren Başkan Turan, "Böyle bir ekiple çalışmaktan onur duyduğumu her zaman ifade ederim, bir kez daha belirtmek istiyorum. Fatih Belediyesi, bütün fertleriyle birlikte adeta bir aile gibidir. Ben de bu ailenin bir ferdi olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bayramı memleketinde, şehir dışında geçirecek olan arkadaşlarıma kazasız, belasız, dikkatli ve hayırlı bir yolculuk diliyorum. Lütfen yolculuk esnasında hem salgın hem trafik tedbirlerini ihmal etmeyin. Ailelerinize ve büyüklerinize selam ve hürmetlerimi iletiyorum. Hepinizin mübarek Kurban Bayramı'nı şimdiden tek tek tebrik ediyor; sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA