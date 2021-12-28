CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? 400 bin kişinin oy kullandığı ankette sürpriz sonuç - Haberler
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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? 400 bin kişinin oy kullandığı ankette sürpriz sonuç

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Politika

Gazeteci Fatih Altaylı kişisel Twitter hesabından "Sizce CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak hangisinin kazanma şansı daha yüksek?" sorusunun sorulduğu bir anket yaptı. 24 saatte 400 binden fazla kişinin katıldığı ankette, oyların yüzde 52,6'sını Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 28,8'ini Mansur Yavaş, yüzde 18,6'sını Ekrem İmamoğlu aldı.

Haber türk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Twitter hesabından "Sizce CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak hangisinin kazanma şansı daha yüksek?" sorusunu sordu.

3 SEÇENEK SUNULDU

Altaylı'nın anketinde seçenekler " Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu" olarak belirlendi.

KILIÇDAROĞLU BİRİNCİ, İMAMOĞLU SONUNCU OLDU

410 bin 284 kişinin oy verdiği ankette kullanıcıların yüzde 52.6'sı Kemal Kılıçdaroğlu seçeneğini işaretlerken, yüzde 28.8'i Mansur Yavaş'ı seçti. Ekrem İmamoğlu'nu seçenlerin oranı ise yüzde 18.6 oldu. Ankette, siyasi araştırmalarda daha az oy alan Kılıçdaroğlu'nun zirvede yer alması sürpriz olarak gösterildi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? 400 bin kişinin oy kullandığı ankette sürpriz sonuç

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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