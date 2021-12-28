CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? 400 bin kişinin oy kullandığı ankette sürpriz sonuç

Haber türk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Twitter hesabından "Sizce CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak hangisinin kazanma şansı daha yüksek?" sorusunu sordu.

3 SEÇENEK SUNULDU

Altaylı'nın anketinde seçenekler " Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu" olarak belirlendi.

KILIÇDAROĞLU BİRİNCİ, İMAMOĞLU SONUNCU OLDU

410 bin 284 kişinin oy verdiği ankette kullanıcıların yüzde 52.6'sı Kemal Kılıçdaroğlu seçeneğini işaretlerken, yüzde 28.8'i Mansur Yavaş'ı seçti. Ekrem İmamoğlu'nu seçenlerin oranı ise yüzde 18.6 oldu. Ankette, siyasi araştırmalarda daha az oy alan Kılıçdaroğlu'nun zirvede yer alması sürpriz olarak gösterildi.

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