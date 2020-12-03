Fatih Altaylı'dan öğrencilerin KYK ve GSS borçlarına Suriyeli tepkisi: Böyle bir dertleri yok

Habertürk'te yayınlanan TekeTek programında koronavirüs salgınında göreve çağrılan intörn öğrencilerin KYK ve GSS borçları yüzünden test olamadığı belirtilirken, Altaylı "Suriyelilerin böyle bir sorunu yok" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı'nın Habertürk ekranlarında sunduğu 'TekeTek' programında koronavirüs süreci kapsamında sağlık çalışanlarının sorunları ele alındı. Programda, tedavilere çağrılan öğrencilerin stajyer oldukları için GSS ve KYK borçlarını ödeyemedikleri vurgulandı.

"BORÇLARINI ÖDEYEMİYOR BU ÇOCUKLAR"

Programa katılan konuk, "Genel Sağlık Sigortalarını ödeyemedikleri için girişi yapıp geri gitmek zorunda kalıyorlar. Genel Sağlık Sigortasından herkes muaf olabilir. Bu bizim öğrencilerimizin başına da geliyor. Kredi Borçlar Kurumu ve Genel Sağlık Sigortası borçlarını ödeyemiyor bu çocuklar. Bizde intörn olanlar 5 sene sonra ailelerinden de düşüyorlar" dedi.

"PANDEMİDE GSS VE KYK BORÇLARI AFFEDİLMELİ"

Bu süreçte zorluk çekildiği vurgulanırken, "Çocuklara tarama yapmak zorunda kalıyoruz aşılamalar için vs. Hiç değilse pandemi sürecinde herkesin Genel Sağlık Sigortası ve gençlerin Kredi Borçlar Kurumu borçları affedilmeli" ifadelerine yer verildi.

"SURİYELİLERİN BÖYLE BİR SORUNU YOK"

Fatih Altaylı ise bu sözlerin üzerine "Suriyelilerin böyle bir sorunu yok" diyerek cevap verdi. Altaylı'nın kullandığı bu ifade sosyal medyada da konuşuldu. Bazı kullanıcılar Altaylı'nın bu sözlerine destek verirken, bazıları ise eleştirdi.