Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak "Cougar" yorumu: Bu kadar rütbeli askerimizi, terör örgütü bile şehit edemedi
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Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak "Cougar" yorumu: Bu kadar rütbeli askerimizi, terör örgütü bile şehit edemedi

05.03.2021 14:12 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:35
Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 11 askerimizin şehit olduğu kazada da başrol oynayan Cougar helikopterleriyle ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı. Altaylı, "Bu helikopterler başlı başına bir terör örgütü gibi. 'Bu kadar rütbeli askerimizi, terör örgütü bile şehit edemedi' desem abartmış olmam herhalde" ifadelerini kullandı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 'Terör örgütü gibi helikopter' başlığıyla yayımlanan yazısında o dönem 'Süper Puma' olarak da bilinen Cougar'ların Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine ilk katıldıkları günü hatırladığını söyledi. "1990'ların ortası idi. İlişki baştan sorunlu idi" diyen Altaylı, "1970'lerde İtalya'da, Aerospatiale'de üretimine başlanmış, daha sonra birkaç kez 'modernize' edilmiş ve Airbus tarafından tekrar tekrar geliştirilmiş bir helikopterdi" bilgisini verdi.

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak 'Cougar' yorumu: Bu kadar rütbeli askerimizi, terör örgütü bile şehit edemedi

"ANTİ ROKET SİSTEMLERİ YOKTU"

Altaylı, şöyle devam etti: "Geldiğinde bile aslında eski sayılabilecek bir dizayndı. Kötü değildi belki ama modern de sayılmazdı. Eski moda Avinoic'ler, Airbus tarafından sürekli yenilenmek zorunda idi.

Cougar'lar o zaman da muhtemelen siyasi nedenlerle alınmış ve gelir gelmez terörle mücadele için Doğu Anadolu'ya gönderilmiş ve çok kısa süre içinde ilk zaafı ortaya çıkmıştı. Anti roket sistemleri yoktu ve teröristlerin roket saldırısı sonucu düşmüş, 11 şehidimize mal olmuştu.

O gün yazmıştım bu helikopterler ile ilgili ilk yazımı. Hemen doğru bir kararla terörle mücadele bölgesinden geri çekilmişti. Cougar helikopterler bu eksiklerinin giderilmesinden sonra yeniden terörle mücadele bölgesine yollandılar.

Ve muhtemelen bölge şartlarına uyumlu olmadıkları, aletli uçuş sistemleri yeterli olmadığı ve artık hayli yaşlı da oldukları için pek çok kaza kırıma karıştılar."

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak 'Cougar' yorumu: Bu kadar rütbeli askerimizi, terör örgütü bile şehit edemedi

"BU HELİKOPTERLER BAŞLI BAŞINA BİR TERÖR ÖRGÜTÜ GİBİ"

Cougar helikopterlerin bugüne kadar karıştıkları kazalarda toplam 39 kişinin şehit olduğunu hatırlatan Altaylı, "Bunlardan ikisi general, ikisi albay rütbesinde üstelik. Bu helikopterler başlı başına bir terör örgütü gibi. Bu kadar rütbeli askerimizi, terör örgütü bile şehit edemedi desem abartmış olmam herhalde" diye yazdı.

"HİÇ AMA HİÇ İÇİME SİNMİYOR"

Altaylı, yazısına şöyle devam etti: "Bu helikopterleri en azından terörle mücadeleden, en azından Doğu Anadolu'dan, kış şartlarının sert olduğu ve bu helikopterlerin donanım olarak uygun olmadığı bölgeden geri çeksek iyi olur sanki. Her yıl makam araçlarına harcadığımız paranın bir bölümü ile en azından askerlerimizi güven içinde taşıyacak helikopterler alabiliriz diye hesaplıyorum. Ne deniyor hep, 'İtibardan tasarruf olmaz.' Bu askerlerimiz de Türk ordusunun ve Türk milletinin itibarı. Onlardan tasarruf hiç ama hiç olmaz! Çünkü FETÖ darbesini bastırmış kahraman bir komutanı, bir helikopter kazasına kurban vermek. Hiç ama hiç içime sinmiyor."

Haber Yorumları (14)
YAZMASAM OLMAZ: AMERIKA OKADAR OPERASYON YAPIYOR VARMI BU KADAR DUSEN UCAGI HELIKOPTERI ? POLITIKACILAR KENDI DERTLERINE DUSMUŞLER , , , TURKIYEDE ASKER POLIS VATANDAŞ OKADAR SAHIPSIZ BIRAKILIYORKI KENDI KADERINE TERKEDILIYOR RESMEN , , INSANLARIN HAYATININ HICMI ONEMI YOK
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SELİM: Ağzına sağlık sayın altaylı milletimizin başı sağolsun
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OFLU TÜRK: ORDU İLİNDEDE BENZER BİR KAZA OLMUŞTU EĞER ACİLİYET YOKSA KÖTÜ HAVALARDA UÇULMASA YADA KARADAN İNTİKAL EDİLSE DAHA İYİ OLMAZMI.ALLAH RAHMET ETSİN
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