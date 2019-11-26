Fatale Filmi
Haberler » Sinema » Fatale Filmi - Haber

Fatale Filmi

Fatale filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Fatale filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

26.11.2019 09:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:58
Fatale Filmi

Deon Taylor'un yönettiği ve David Loughery'nin senaryosunu kaleme aldığı gerilim temalı filmin başrollerini , , Mike Colter, ve Damaris Lewis paylaşıyor.

Yönetmen: Deon Taylor

Senaryo: David Loughery

Oyuncular: Hilary Swank, Michael Ealy, Mike Colter, Kali Hawk, Damaris Lewis, Sam Daly , Geoffrey Owens, Oakley Bull, Dallas Chandler, David Hoflin, Tyrin Turner, Kerry Westcott, María Birta, Ian Stanley, Jamaal Lewis, Lexa Gluck, Lidia Pearl, Sabina Mach, Ashley LaRae, Sasha Golberg, Danielle Krett, Tristan Henry, Johann Sebastian, Marine Madesclaire, Filipp Revega, Kirill Revega

Filmin Türü: Gerilim

Orijinal Adı: Fatale

Yapımcı Firma: Hidden Empire Film Group

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Hidden Empire Film Group

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


Fatale Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et