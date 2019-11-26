Fatale Filmi
Fatale filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Fatale filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Deon Taylor'un yönettiği ve David Loughery'nin senaryosunu kaleme aldığı gerilim temalı filmin başrollerini Hilary Swank, Michael Ealy, Mike Colter, Kali Hawk ve Damaris Lewis paylaşıyor.
Yönetmen: Deon Taylor
Senaryo: David Loughery
Oyuncular: Hilary Swank, Michael Ealy, Mike Colter, Kali Hawk, Damaris Lewis, Sam Daly , Geoffrey Owens, Oakley Bull, Dallas Chandler, David Hoflin, Tyrin Turner, Kerry Westcott, María Birta, Ian Stanley, Jamaal Lewis, Lexa Gluck, Lidia Pearl, Sabina Mach, Ashley LaRae, Sasha Golberg, Danielle Krett, Tristan Henry, Johann Sebastian, Marine Madesclaire, Filipp Revega, Kirill Revega
Filmin Türü: Gerilim
Orijinal Adı: Fatale
Yapımcı Firma: Hidden Empire Film Group
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Hidden Empire Film Group
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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