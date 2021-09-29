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fastPay Wildcats kadın VALORANT takımını duyurdu

Playerbros - Haberler | Gamegar
fastPay Wildcats kadın VALORANT takımını duyurdu

fastPay Wildcats, kadın VALORANT kadrosunu tanıttı.

Geçtiğimiz haftalarda Berlin Wildcats, ve geçtiğimiz günlerde LoL: Wild Rift transferleri ile sık sık gündemimize gelen fastPay Wildcats, bu seriye yeni bir haberi daha ekliyor. Son duyuruya göre organizasyon, kadın takımı ile VALORANT arenasına tekrardan giriş yapıyor.

29 Eylül Çarşamba gününün akşam saatlerinde organizasyonun sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlar ile yeni kadın VALORANT takımı tanıtıldı. Toplamda 6 oyuncu ve 2 koç artık Wildcats forması altında mücadele edecek.

Takımın oyuncu kadrosunda Kloneia, Mercy, Ayka, Ladyt, Mainselin ve Aura yer alacakken, Raichu ve Leader koç olarak takıma katkı sağlayacak.

fastPay Wildcats kadın VALORANT takımı kadrosu

Çağla "Kloneia" Avcı

Melike "Mercy" Güngör

Ayça S. "Ayka" Çınar

Tuba "Ladyt" Aydoğan

Selin "Mainselin" Arıcı

Ayşe "Aura" Aslan

Rabia "Raichu" Çelik (Koç)

Kaan "Leader" Taşpınar (Koç)

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