fastPay Wildcats kadın VALORANT takımını duyurdu
fastPay Wildcats, kadın VALORANT kadrosunu tanıttı.
Geçtiğimiz haftalarda Berlin Wildcats, ve geçtiğimiz günlerde LoL: Wild Rift transferleri ile sık sık gündemimize gelen fastPay Wildcats, bu seriye yeni bir haberi daha ekliyor. Son duyuruya göre organizasyon, kadın takımı ile VALORANT arenasına tekrardan giriş yapıyor.
29 Eylül Çarşamba gününün akşam saatlerinde organizasyonun sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlar ile yeni kadın VALORANT takımı tanıtıldı. Toplamda 6 oyuncu ve 2 koç artık Wildcats forması altında mücadele edecek.
Takımın oyuncu kadrosunda Kloneia, Mercy, Ayka, Ladyt, Mainselin ve Aura yer alacakken, Raichu ve Leader koç olarak takıma katkı sağlayacak.
fastPay Wildcats kadın VALORANT takımı kadrosu
Çağla "Kloneia" Avcı
Melike "Mercy" Güngör
Ayça S. "Ayka" Çınar
Tuba "Ladyt" Aydoğan
Selin "Mainselin" Arıcı
Ayşe "Aura" Aslan
Rabia "Raichu" Çelik (Koç)
Kaan "Leader" Taşpınar (Koç)