fastPay Wildcats'ın MSI 2021 İstatistikleri!
Temsilcimiz fastPay Wildcats'in MSI 2021 turnuvasında elde ettiği istatistikler.
Kış mevsiminde önce yarı finalde GS Esports'u sonrasında KMF 2021'de 1907 Fenerbahçe Espor'u saf dışı bırakarak Kış Mevsiminin şampiyonu olan ve MSI 2021 için İzlanda bileti alan fastPay Wildcats'in macerası maalesef sona erdi. Grubumuzda LEC şampiyonu Mad Lions, CBLOL şampiyonu paiN Gaming ve PSG Talon ile mücadele ettik, tek galibiyetimizi Mad Lions karşısında alırken ezeli rakibimiz Brezilya'ya bu sefer diş geçiremedik.
Peki fastPay Wildcats takım olarak oynadıkları 6 maçta hangi istatistiklere ulaştılar?
Kazanma oranı: %16.7
Ortalama oyun süresi: 32.49
İlk kan alma ortalaması: %33.3
Alınan ejderler: Okyanusx3, Dağx2, Alev x3, Bulut
Alınan kule sayısı: 31
Kazanılan altın: 344,7K
StarScreen:
Seçilen şampiyonlar:
Sett, Renekton, Gangplank, Gnar, Nocturne, Urgot
Öldürme sayısı: 15
Ölme sayısı: 31
Asist sayısı: 35
Biçtiği minyon sayısı: 1406
Görüş skoru: 202
Ferret:
Seçilen şampiyonlar:
Rumble, Volibearx2, Morgana, Olaf, Udyr
Öldürme sayısı: 15
Ölme sayısı: 26
Asist sayısı: 36
Biçtiği minyon sayısı: 1049
Görüş skoru: 281
Serin:
Seçilen şampiyonlar:
Lee Sin, Orianna x3, Yone, Ryze
Öldürme sayısı: 15
Ölme sayısı: 17
Asist sayısı: 43
Biçtiği minyon sayısı: 1633
Görüş skoru: 148
Holyphoenix:
Seçilen şampiyonlar:
Samira, Kalista, Kai'Sax3, Tristana
Öldürme sayısı: 39
Ölme sayısı: 17
Asist sayısı: 29
Biçtiği minyon sayısı: 1906
Görüş skoru: 198
Farfetch:
Seçilen şampiyonlar:
Alistar, Blitzcrank, Nautilus x3, Leona
Öldürme sayısı: 5
Ölme sayısı: 39
Asist sayısı: 51
Biçtiği minyon sayısı: 195
Görüş skoru: 404
Verdikleri emekler için fastPay Wildcats ekibine teşekkür ederiz!
Kaynak: Playerbros