fastPay Wildcats'ın MSI 2021 İstatistikleri!
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fastPay Wildcats'ın MSI 2021 İstatistikleri!

fastPay Wildcats'ın MSI 2021 İstatistikleri!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Temsilcimiz fastPay Wildcats'in MSI 2021 turnuvasında elde ettiği istatistikler.

Kış mevsiminde önce yarı finalde GS Esports'u sonrasında KMF 2021'de 1907 Fenerbahçe Espor'u saf dışı bırakarak Kış Mevsiminin şampiyonu olan ve MSI 2021 için İzlanda bileti alan fastPay Wildcats'in macerası maalesef sona erdi. Grubumuzda LEC şampiyonu Mad Lions, CBLOL şampiyonu paiN Gaming ve PSG Talon ile mücadele ettik, tek galibiyetimizi Mad Lions karşısında alırken ezeli rakibimiz Brezilya'ya bu sefer diş geçiremedik.

Peki fastPay Wildcats takım olarak oynadıkları 6 maçta hangi istatistiklere ulaştılar?

Kazanma oranı: %16.7

Ortalama oyun süresi: 32.49

İlk kan alma ortalaması: %33.3

Alınan ejderler: Okyanusx3, Dağx2, Alev x3, Bulut

Alınan kule sayısı: 31

Kazanılan altın: 344,7K

StarScreen:

Seçilen şampiyonlar:

Sett, Renekton, Gangplank, Gnar, Nocturne, Urgot

Öldürme sayısı: 15

Ölme sayısı: 31

Asist sayısı: 35

Biçtiği minyon sayısı: 1406

Görüş skoru: 202

Ferret:

Seçilen şampiyonlar:

Rumble, Volibearx2, Morgana, Olaf, Udyr

Öldürme sayısı: 15

Ölme sayısı: 26

Asist sayısı: 36

Biçtiği minyon sayısı: 1049

Görüş skoru: 281

Serin:

Seçilen şampiyonlar:

Lee Sin, Orianna x3, Yone, Ryze

Öldürme sayısı: 15

Ölme sayısı: 17

Asist sayısı: 43

Biçtiği minyon sayısı: 1633

Görüş skoru: 148

Holyphoenix:

Seçilen şampiyonlar:

Samira, Kalista, Kai'Sax3, Tristana

Öldürme sayısı: 39

Ölme sayısı: 17

Asist sayısı: 29

Biçtiği minyon sayısı: 1906

Görüş skoru: 198

Farfetch:

Seçilen şampiyonlar:

Alistar, Blitzcrank, Nautilus x3, Leona

Öldürme sayısı: 5

Ölme sayısı: 39

Asist sayısı: 51

Biçtiği minyon sayısı: 195

Görüş skoru: 404

Verdikleri emekler için fastPay Wildcats ekibine teşekkür ederiz!

Kaynak: Playerbros

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