fastPay Wildcats GOODFELLAS CS: GO kadrosunu bünyesine kattı
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fastPay Wildcats GOODFELLAS CS: GO kadrosunu bünyesine kattı

13.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:35
fastPay Wildcats GOODFELLAS CS: GO kadrosunu bünyesine kattı

fastPay Wildcats (IWcats) CS: GO'da yeni sezona hazır!

Türkiye'nin köklü espor organizasyonlarından, CS: GO kadrosunu duyurdu. CS: GO Intel ESL Türkiye Şampiyonası 1. Elemesinde tüm rakiplerini eleyerek Intel ESL Türkiye Ligi'ne adını yazdıran ilk takım olan GOODFELLAS CS: GO kadrosu, fastPay Wildcats çatısı altına girdi.

Başarılı kadro geçtiğimiz günlerde MAGNEW ekibini 2-1 mağlup ederek Intel ESL Türkiye Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı. Başarılı gidişatın ardından takım kaptanı bir organizasyon çatısı altında devam etmek istediklerini dile getirmişti.

Güçlü kadro bu arayışlarının ardından fastPay Wildcats kulübünün dikkatini çekmiş. Yapılan görüşmeler sonucunda oyuncular ve kulüp güçlerini birleştirmiş. Kadro fastPay Wildcats çatısı altında ilk olarak Intel ESL Türkiye Ligi'nde boy gösterecek.

fastPay Wildcats CS: GO Kadrosu

Okan 'FOLA' Kılıç

Enes 'SUNSET' Aktekin

Muhammet 'IMYOURBOSS' Taşkıran

Erdi 'QUICKSHARE' Çelebi

Enes 'COLORZZ' Yıldıran

Kaynak: Playerbros

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