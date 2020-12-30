Faslı aktivistler gözaltına alınan insan hakları aktivisti Maati Muncib'in serbest bırakılması çağrısı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Faslı aktivistler gözaltına alınan insan hakları aktivisti Maati Muncib'in serbest bırakılması çağrısı yaptı

30.12.2020 18:01 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:04
Faslı aktivistler gözaltına alınan insan hakları aktivisti Maati Muncib'in serbest bırakılması çağrısı yaptı

Fas'ta insan hakları aktivistleri, ülke yetkililerine "kara para aklama" suçlamasıyla gözaltına alınan insan hakları savunucusu akademisyen Maati Muncib'in (58) serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Fas'ta insan hakları aktivistleri, ülke yetkililerine "kara para aklama" suçlamasıyla gözaltına alınan insan hakları savunucusu akademisyen Maati Muncib'in (58) serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Aktivistler Muncib'in gözaltına alınmasının rejime muhalefetinden kaynaklandığını belirtti. Fas'taki muhalifler, Muncib'in serbest bırakılması için hashtag açtı.

İnsan hakları aktivisti Abdullah Lamin, Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Muncib ilk gecesini ilaçsız geçirdi. Muncib kalp, şeker ve kas erimesi hastası." ifadelerini kullandı.

Lamin, gerekli ilaçları zamanında almaması nedeniyle Muncib'in sağlığının bozulmasından yetkililerin sorumlu olduğunu aktardı.

Aktivist Ahmed Binşemsi, Twitter hesabından "11 uluslararası sivil toplum örgütü, bir ay önce Muncib'e yönelik eziyet ve sindirme kampanyasının durdurulmasını talep etti." paylaşımında bulundu.

Yaklaşık iki ay önce kendisine "kara para aklama" suçlaması yöneltilen Muncib dün gözaltına alınmıştı.

Savcılık, geçen ekim ayında Muncib'e "kara para aklama" suçlaması yöneltmişti. Bu yerel ve uluslararası eleştirilere yol açmıştı.

Muncib, daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu suçlamaları yalanlamış, bu suçlamalarla ülkedeki zorbalık ve yolsuzlukları ifşa ettiği için itibarının sarsılmasının amaçlandığını ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Gülben Ergen Acun Ilıcalı Demet Akalın Eser Yenenler
Spor Ryan Babel Fatih Terim Cüneyt Çakır Güven Yalçın Sergen Yalçın
Tüm Haberler Erkek Maltepe Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Faslı aktivistler gözaltına alınan insan hakları aktivisti Maati Muncib'in serbest bırakılması çağrısı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 18:10:27. #1.14#
title