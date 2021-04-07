Fashion Week İstanbul'a geri sayım!
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Fashion Week İstanbul'a geri sayım!

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Fashion Week İstanbul'a geri sayım!

Bu sezon 13-16 Nisan tarihleri arasında dijital olarak gerçekleşecek Fashion Week Istanbul, modanın görsel sanatla buluştuğu kısa filmlerle sınırları aşmaya ve tüm dünya ile buluşmaya hazır.

Kanalizasyonlarda yapılan araştırma İstanbul'un uyuşturucu haritasını ortaya çıkardı
Kanalizasyonlarda yapılan araştırma İstanbul'un uyuşturucu haritasını ortaya çıkardı

İstanbul'un evrensel ve birleştirici yönünden ilham alarak çok sesli bir atmosferle karşımıza çıkacak olan Fashion Week Istanbul, kapsayıcılığı ile yaratıcı dünyanın buluşma noktası olacak.

Yaratıcılığı ülke sınırlarının dışına taşıyan ve uluslararası moda takviminde yer alan Fashion Week Istanbul, bu yıl 13-16 Nisan tarihleri arasında yabancı ve Türk moda severlerle buluşacak. İstanbul'un evrensel ve birleştirici yönünden ilham alarak çok sesli bir atmosfer sunacak moda haftası dijital olarak gerçekleşecek. Koleksiyonlar bu kez kısa filmlerle karşımıza çıkarken, kısa filmlere imza atan yaratıcılar da başrolde olacak.

13-16 Nisan tarihleri arasında tüm dijital platformlarda yaratıcı ve farklı içerikler eşliğinde gerçekleşecek Fashion Week Istanbul, hiç bitmesini istemeyeceğiniz uzun, renkli bir film olacak. Moda haftası kapsamında koleksiyonlarını sergileyecek olan marka ve tasarımcılar tam 30 şovla karşımıza çıkacak. CEREN OCAK, ÇİĞDEM AKIN, Cihan Nacar, DICE KAYEK, MUSEUM OF FINE CLOTHING, TAGG, LUG VON SIGA, Hakaan Yıldırım, Hatice Gökçe, Mehmet Emiroglu, MEHTAP ELAİDİ, Meltem Özbek, Mert Erkan, Murat Aytulum, NEDO by Nedret Taciroğlu, Nej, NİHAN PEKER, Niyazi Erdoğan, Özgür Masur İstanbul, ÖZLEM KAYA, ÖZLEM SÜER, sudietuz, RED BEARD, TUBA ERGIN, TUVANAM, Y PLUS, ZEYNEP ERDOGAN, Zeynep Tosun ve İstanbul Moda Akademisi New Gen projesi kapsamındaki genç tasarımcılar, modanın görsel sanatla buluştuğu kısa filmlerde koleksiyonlarını sergileyecekler.

Tüm dijital platformlarda yaratıcı, farklı içeriklerle karşımızda olmaya hazırlanan, Türk modası ve sektörün yaratıcılarını tüm dünyaya taşıyacak olan Fashion Week Istanbul'un takvimi; www.fashionweek.istanbul adresinden, resmi Instagram hesabı @fwistanbul'dan ve #fwistanbul hashtag'i üzerinden takip edilebilecek.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen FWI; T.C. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nezdinde kurulmuş olan Türkiye Tanıtım Grubu (TTG), Moda Tasarımcıları Derneği (MTD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) tarafından destekleniyor.

Kaynak: Bültenler

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