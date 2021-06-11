Fas ve Libya ortak konsolosluk komitesi kurma ve ekonomik forum düzenleme konularında anlaştı
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Fas ve Libya ortak konsolosluk komitesi kurma ve ekonomik forum düzenleme konularında anlaştı

Fas ve Libya ortak konsolosluk komitesi kurma ve ekonomik forum düzenleme konularında anlaştı
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, resmi ziyareti kapsamında bugün Rabat'a Gelen Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile bir araya geldi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, resmi ziyareti kapsamında bugün Rabat'a Gelen Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, tarafların iki ülke arasında mümkün olan en kısa süre içerisinde konsolosluk komitesi kurulması ve ekonomik forum düzenlenmesi konularında anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Ortak basın toplantısında konuşan Burita, Libyalı mevkidaşıyla ekonomik forum oluşturulmasının yanı sıra ülkenin karşı karşıya olduğu "din ve güvenlik" sorunlarının da çözümü için ilişkilerin geliştirilmesi noktasında fikir birliğinde olunduğunu kaydetti.

El-Menguş da oluşturulacak konsolosluk komitesinin özellikle "vize, çalışma izni, ikamet ve eğitim" alanlarında işlemleri hızlandıracağını belirtti.

Fas'ın, Libyalı tarafların diyalog görüşlerine ev sahipliği aymasından övgüyle söz eden El-Menguş, Rabat'ın Libya sorunun çözümü noktasında tarafsız duruşunun önemli olduğunu vurguladı.

Libyalı bakan, Fas'ı yeni Libya yönetiminin yol haritasının ve hedeflerinin görüşüleceği 2'nci Berlin Konferansına destek vermeye davet etti.

El-Menguş, Libya Dışişleri Bakanı sıfatıyla Fas'ı ilk kez ziyaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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