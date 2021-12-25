Faruk Tınaz, memleketi Adana'da toprağa verildi - Haberler
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Faruk Tınaz, memleketi Adana'da toprağa verildi

Faruk Tınaz, memleketi Adana'da toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Gülşah Özgen - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da önceki gün pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı Faruk Tınaz, memleketi Adana'da toprağa verildi.

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ADANA (DHA) - İSTANBUL'da önceki gün pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı Faruk Tınaz, memleketi Adana'da toprağa verildi. Cenazede Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, "Bu doktor ihmalidir. Doktorun yapılan check up sonunda raporu okumayı unutmasının ihmalidir" dedi.

Türk Sanat Müziği sanatçısı Faruk Tınaz için Adana'da cenaze töreni düzenlendi. Kabasakal Mezarlığı'ndaki cenazeye Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yanı sıra Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Büyükşehir Belediyesi eski başkanı ve MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, ailesi ve sevenleri katıldı.

Törende taziyeleri kabul eden Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, "Bu doktor ihmalidir. Doktorun yapılan check up sonunda raporu okumayı unutmasının ihmalidir" diye konuştu.

Serdal Adalı ise, "Çok üzgünüz. İyi bir ağabeyimizi, bir büyüğümüzü kaybettik. Tertemiz kalbi ve güzel sesi ile her zaman aklımızda, gönlümüzde olacak. Mekanı cennet olsun. Hep aklımızda iyi bir Faruk abi kalacak" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi olan Faruk Tınaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.


Faruk Tınaz, memleketi Adana'da toprağa verildi

Faruk Tınaz, memleketi Adana'da toprağa verildi

Faruk Tınaz, memleketi Adana'da toprağa verildi

Faruk Tınaz, memleketi Adana'da toprağa verildi

Faruk Tınaz, memleketi Adana'da toprağa verildi

Faruk Tınaz, memleketi Adana'da toprağa verildi

Faruk Tınaz, memleketi Adana'da toprağa verildi

Faruk Tınaz, memleketi Adana'da toprağa verildi

Faruk Tınaz, memleketi Adana'da toprağa verildi

Faruk Tınaz, memleketi Adana'da toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı / Gülşah Özgen - Son Dakika Haberleri

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