Faruk Bildirici kimdir? Faruk Bildirici kaç yaşında, nereli, kitapları neler?

11 Temmuz 2019 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından CHP kontenjanından RTÜK üyeliğine seçildi. Kurulun 31 Ekim 2019 tarihli toplantısında Bildirici'nin üyeliği "ortaya koyduğu eylem ve söylemler" gerekçe gösterilerek ikiye karşı altı oyla düşürülen, CHP tarafından 27 Kasım 2019 tarihinde yeniden RTÜK üyeliğine aday gösterilen Faruk Bildirici kimdir? Faruk Bildirici kaç yaşında, nereli, kitapları neler?

FARUK BİLDİRİCİ KİMDİR?

Faruk Bildirici, 1956, Gaziantep doğumlu Türk gazeteci ve yazar. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdi. Gazeteciliğe, Haziran 1980'de Cumhuriyet'te başladı. 12 Eylül döneminde sıkıyönetim ve eğitim muhabirliği, 1983 seçimlerinden sonra da Başbakanlık, ANAP ve parlamento muhabirliği yaptı. Bir süre Haber Müdürlüğü görevinde bulunduğu Cumhuriyet'ten, Nisan 1992'de ayrıldı. Sabah Gazetesi'nde beş ay süren parlamento muhabirliğinden sonra Ekim 1992'de Hürriyet'e geçti. Yaklaşık beş yıl Hürriyet Ankara Büro Şefi olarak görev yaptı. Bir süre yine Hürriyet'te araştırmacı-yazar olarak çalıştı. 1998'de çıkan Gizli Kulaklar Ülkesi adlı ilk kitabı öncesinde Hürriyet gazetesinde Telekulak dosyası adlı bir yazı dizisi hazırladı. Bu dizide ilk kez kullandığı telekulak sözcüğü, daha sonraki yıllarda Türkiye'de gizli telefon dinlemelerini anlatan popüler bir kavram haline geldi. 2002'de Hürriyet gazetesi Ankarara Temsilci Yardımcılığı görevine getirildi. Aynı yıl Tempo dergisinde Kırlangıç Yuvası adlı köşede yazdı. Ağustos 2004 - 14 Mart 2005 tarihleri arasında "Anlatsam Roman Olur" başlığıyla Hürriyet gazetesinde gerçek yaşam öyküleri kaleme aldı. Bu dizide kaleme alınan öykülerden hareketle hazırlanan aynı adlı televizyon programı Kanal D'de yayınlandı. Tv 8'de 1999-2001 yılları arasında Doğan Tılıç ile birlikte medya eleştiri programı olan Çuvaldız programını hazırladı. TV8'de "Nerede Kalmıştı" (1999) ve Cine-5'te de "Üç artı Bir" adlı söyleşi programları yaptı. 2009-2012 yılları arasında Hürriyet Pazar'da "Puzzle portreler" başlığıyla yayınlanan portre söyleşileri hazırladı. 19 Nisan 2010 tarihinde Hürriyet gazetesinin Okur Temsilciliği (ombudsman) görevini üstlendi. 3 Mart 2019'da Hürriyet gazetesindeki görevine son verildi. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nda, üç dönem "Araştırmacı gazetecilik" dersleri verdi. 2014-2015 yıllarında da Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde "Parlamento muhabirliği" dersleri verdi.

FARUK BİLDİRİCİ KİTAPLARI

Gizli Kulaklar Ülkesi (1998)

Maskeli Leydi (1998) - Tansu Çiller'in yaşamöyküsü

Üniforma Slogan Biber (1999)

Kuzum Bülent (2000) - Bülent Ecevit'e aileden mektuplar

Siluetini Sevdiğimin Türkiyesi (2000)

Anıtkabir Racon Zambak (2001)

Hanedanın Son Prensi (2007) - Mesut Yılmaz'ın yaşamöyküsü

Yemin Gecesi (2008) - Leyla Zana'nın yaşamöyküsü

Serkis Bu Toprakları Sevmişti (2008)

Günahlarımızda Yıkandık Örneklerle Gazetecilik Meslek Etiği (2018)