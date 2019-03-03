Faruk Bildirici, Hürriyet'teki Görevinden Ayrıldı!

Demirören Grubu'na satılan Hürriyet 27 yıl içerisinde farklı görevlerde hizmet veren son 9 yıldır da gazetenin okur temsilciliğini yapan Faruk Bildirici ile yollarını ayırdı.

HÜRRİYET'İ ELEŞTİRMİŞTİ

Faruk Bildirici, okurların eleştirilerine yanıt verdiği köşesinde sık sık gazetesinin yaptığı hatalara da değiniyor ve meslek ilkelerini anımsatıyordu. Bildirici, geçtiğimiz pazartesi kaleme aldığı "Olay yok yanıt var" başlıklı yazısında Hürriyet'in, üniversite öğrencisi Merve Demirel'in polis tarafından taciz edilmesi karşısında aldığı tutumu eleştirmişti. Bildirici, köşesinde şu ifadeleri kullanmıştı: "Elbette İçişleri Bakanı ve parti sözcülerinin taciz iddiasıyla ilgili açıklamalarına gazetede yer verilmesi gerekli. Ama Bakan'ın ve politikacıların sözleri haber taşıyor ise taciz, tacize uğradığı öne sürülen genç kızın sözleri, suç duyurusu ve Ankara Emniyeti'nin konuya ilişkin açıklaması da haber değeri taşıyor demektir. Hatta asıl haber odur. Okurun olayı doğru değerlendirebilmesi için olaya ilişkin bilgilerin eksiksiz ve nesnel bir dille aktarılması gerekirdi. Unutmayalım, eksik ve tek yanlı bilgi, yanlış bilgidir. Kuşkusuz taciz olup olmadığına yargı karar verecek. Ama şurası açık, polisin gözaltına alınan bir genç kızın kalçasına el atmaya hakkı olamaz. Genç kızın kim olduğunun ya da hangi suçlamayla gözaltına alındığının hiçbir önemi yok."

VEDA YAZISI PAZARTESİ GÜNÜ

Bildiricinin bu uyarılarının Demirören Grubu'nda rahatsızlıklara yol açtığı iddia edildi. Yılbaşından bu yana Bildirici'ye gazete yönetiminden "Bizi eleştirme" uyarılar geldiği iddia edildi. Bildirici'nin veda niteliğindeki son okur temsilcisi köşesinin, yarın (4 Mart 2019 Pazartesi günü) Hürriyet'te yayınlanması bekleniyor. Faruk Bildirici, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

GEÇEN HAFTA İKİ İSİM İSTİFA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta da Hürriyet Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel ile Hurriyet Daily News Yayın Koordinatörü Emre Kızılkaya da gazeteden istifa etmişti.

FARUK BİLDİRİCİ KİMDİR?

Faruk Bildiri 10 Kasım 1956 yılında Antep, Nizip'te doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdi. Gazeteciliğe, Haziran 1980'de Cumhuriyet'te başladı. 12 Eylül askeri döneminde sıkıyönetim ve eğitim muhabirliği, 1983 seçimlerinden sonra da Başbakanlık, ANAP ve parlamento muhabirliği yaptı. Bir süre Haber Müdürlüğü görevinde bulunduğu Cumhuriyet'ten, Nisan 1992'de ayrıldı.

Sabah Gazetesi'nde beş ay süren parlamento muhabirliğinden sonra Ekim 1992'de Hürriyet'e geçti. Yaklaşık beş yıl Hürriyet Ankara Büro Şefi olarak görev yaptı. Bu dönemde yazı dizileri hazırladı; portre yazıları kaleme aldı. Araştırma kitapları yayınladı.

Bir süre yine Hürriyet'te araştırmacı-yazar olarak çalıştıktan sonra Mart 2002'de Ankara Temsilci Yardımcılığı'na getirildi. 2002-2003 yıllarında Tempo dergisinde "Kırlangıç Yuvası" köşesinde yazdı. 31 Ağustos 2004- 14 Mart 2005 tarihleri arasında "Anlatsam Roman Olur" başlığıyla Hürriyet gazetesinde gerçek yaşam öyküleri kaleme aldı. Bu dizide kaleme alınan öykülerden hareketle hazırlanan aynı adlı televizyon programı Kanal D'de yayınlandı.

TV8'de "Çuvaldız" (1999-2001), Cine-5'te "Üç artı Bir", Tv 8'de "Nerede kalmıştı?" (2009) adlı programlar yaptı. Hürriyet Pazar'da "Puzzle portreler" başlığıyla yayınlanan portre söyleşileri hazırladı.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nda,üç dönem "Araştırmacı gazetecilik" dersleri verdi. Konuk öğretim görevlisi olarak Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde de iki dönem (2014-2015) "Parlamento muhabirliği" dersine girdi.

19 Nisan 2010 tarihinden itibaren de yaklaşık dokuz yıl Hürriyet'in Okur Temsilciliği (Ombudsman) görevini yürüttü.

Yayınlanan kitapları:

Gizli Kulaklar Ülkesi (Şubat 1998)

Maskeli Leydi: Tekmili birden Tansu Çiller (Temmuz 1998),

Üniforma Slogan Biber (Şubat 1999)

Kuzum Bülent: Ecevit'e aileden mektuplar (Şubat 2000)

Siluetini Sevdiğimin Türkiyesi (Temmuz 2000)

Anıtkabir Racon Zambak (Nisan 2001)

Hanedanın Son Prensi: Mesut Yılmaz ve ANAP'lı yıllar (Aralık 2002)

Yemin Gecesi : Leyla Zana'nın yaşamöyküsü (Şubat 2008)

Serkis bu toprakları sevmişti (Ekim 2008)

Günahlarımızda yıkandık (Haziran 2018)