Faruk Barman kimdir? Oyuncu Faruk Barman kaç yaşında, nereli?

24.02.2020 09:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:23

Birçok tiyatro, oyun, dizi ve TV yapımında yer alan ünlü oyuncu Faruk Barman, başarılı oyunculuğu ile beğeni topluyor. Peki Faruk Barman kaç yaşında, nereli? Faruk Barman kaç yaşında, nereli?

FARUK BARMAN KİMDİR?

Faruk Barman, 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Barman, Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ve Yazılım Bölümü'nden mezundur. 2004 yılından sonra İngilizce Bilgisayar Mühendisliği eğitimi gören Barman, aynı üniversitede oyunculuk üzerine yüksek lisans eğitimi aldı. Çeşitli filmi tiyatro ve reklam filmlerinde rol alan oyuncu, son olarak 2018 yılında yayınlanan Kızım dizisinde oynadı.

Faruk Barman

EĞİTİM

2011 - 2013 Bahc¸es¸ehirU¨niversitesi- Oyunculuk Yu¨ksekLisans

2004- 2009 Bahc¸es¸ehirU¨niversitesi- Bilgisayar Mu¨hendisligˆi(I·ngilizce)

2000- 2004 Bahc¸es¸ehirU¨niversitesi- Bilgisayar Programcılıgˆıve Yazılım

TİYATRO

2018 Mutluyduk Belki Bugu¨ne Kadar

2017 C¸ıkmaz Sokak C¸ocukları

2016 Medet

2015 Romeo'yu Beklerken

2014 Tavs¸an Deligˆi

2013 Kurabiye Ev

2012 Yalnız Batı

2010 I·ki Efendinin Us¸agˆı

2008 Hangisi Karısı

DİZİ

2018 Kızım

SİNEMA

2014 Nergis Hanım

ÖDÜL

2013 18. Sadri Alıs¸ık Oyunculuk O¨du¨lleri Yardımcı Rolde Yılın En Bas¸arılı Erkek Oyuncusu O¨du¨lu¨ Kurabiye Ev - Marco

2013 Tiyatro Dergisi Tiyatro O¨du¨lleri Yılın En I·yi Erkek Oyuncusu Adayı Kurabiye Ev - Marco

2012 Hu¨rriyet Gazetesi Eles¸tirmenler Sec¸kisi Sezonun En I·yi 10 Performansı Yalnız Batı - Valene

2012 TOBAV Tiyatro O¨du¨lleri En I·yiGenc¸ Erkek Oyuncu Adayı Yalnız Batı - Valene