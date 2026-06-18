Acun Ilıcalı ve Galatasaray arasında transfer savaşı! Çuvalla para istiyorlar

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da Victor Nelsson'un geleceği belirsizliğini koruyor. Takımda devam etmesi beklenmeyen Danimarkalı savunmacıya talip olan kulüpler arasında Hull City'nin öne çıktığı belirtildi.

ACUN ILICALI ISRARCI

Bu sezon Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin, Nelsson transferi için girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi. İngiliz ekibinin bir süredir takip ettiği 27 yaşındaki stoper için Galatasaray yönetimiyle temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.

GALATASARAY'IN TALEBİ 10 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı yönetimin Victor Nelsson'un bonservisi için 10 milyon euro talep ettiği öne sürüldü. Hull City'nin ise ilk teklifinin yaklaşık 4 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Taraflar arasında bonservis bedeli konusunda fark bulunsa da görüşmelerin olumlu şekilde ilerlediği ve anlaşma ihtimalinin güçlü olduğu kaydedildi. Önümüzdeki günlerde pazarlıkların hız kazanması bekleniyor.

NELSSON AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Teknik heyetin gelecek sezon planlamasında düşünmediği isimlerden biri olduğu belirtilen Nelsson'un da düzenli forma şansı bulabileceği bir projeye sıcak baktığı ifade edildi. Danimarkalı savunmacının geleceğiyle ilgili kararın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.