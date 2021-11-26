Farming Simulator 22 sistem gereksinimleri 2021! Farming Simulator 22 sistem gereksinimleri neler?

Farming Simulator 22 ile birlikte çok sayıda yeni oyun özelliğinin ve içeriğinin yanı sıra malçlama ve taş toplama gibi toprağı hazırlamaya yönelik yeni işlevler, seralar ve kovanlar için gelişmiş inşa modları ve hayalindeki çiftçiyi hayata geçirmeni sağlayacak yeni karakter oluşturucu gibi oyunculara eskiye kıyasla çok daha fazla özgürlük tanıyan yeniliklerle tanışacaksın. Peki FS 22 Sistem Gereksinimleri neler? İşte detaylar...

FARMİNG SİMULATOR 22 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER? FS 22 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ!

FARMİNG SİMULATOR 22 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 Home (x64)

İşlemci: Intel Core i5-3330 or AMD FX-8320 or better

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 660 or AMD Radeon R7 265 or better (min 2GB VRAM)

DirectX: Sürüm 11

FARMİNG SİMULATOR 22 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 Home (x64)

İşlemci: Intel Core i5-5675C or AMD Ryzen 5 1600 or better

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 or Radeon RX 570 or better (min 6GB VRAM)

DirectX: Sürüm 11

FARMİNG SİMULATOR 22 KAÇ GB?

Farming Simulator 22'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 35 GB boş alan gerekmektedir.

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