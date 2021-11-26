Farming Simulator 22 sistem gereksinimleri 2021! Farming Simulator 22 sistem gereksinimleri neler?
Popüler çiftçi oyunu FS sersinin yeni oyunu Farming Simulator 22'nin sistem gereksinimleri açıklandı. Farming Simulator 22 sistem gereksinimleri neler? Farming Simulator 22 kaç GB? FS 22 sistem gereksinimleri! Detayları haberimizde…
Farming Simulator 22 ile birlikte çok sayıda yeni oyun özelliğinin ve içeriğinin yanı sıra malçlama ve taş toplama gibi toprağı hazırlamaya yönelik yeni işlevler, seralar ve kovanlar için gelişmiş inşa modları ve hayalindeki çiftçiyi hayata geçirmeni sağlayacak yeni karakter oluşturucu gibi oyunculara eskiye kıyasla çok daha fazla özgürlük tanıyan yeniliklerle tanışacaksın. Peki FS 22 Sistem Gereksinimleri neler? İşte detaylar...
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- İşletim Sistemi: Windows 10 Home (x64)
- İşlemci: Intel Core i5-3330 or AMD FX-8320 or better
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 660 or AMD Radeon R7 265 or better (min 2GB VRAM)
- DirectX: Sürüm 11
- İşletim Sistemi: Windows 10 Home (x64)
- İşlemci: Intel Core i5-5675C or AMD Ryzen 5 1600 or better
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 or Radeon RX 570 or better (min 6GB VRAM)
- DirectX: Sürüm 11
Farming Simulator 22'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 35 GB boş alan gerekmektedir.
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