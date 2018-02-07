Mardin'in Nusaybin ilçesinde "Farklı Yerler Farklı Kültürler" projesi kapsamında Halk Eğitim Merkezi (HEM) bünyesinde açılan aşçılık kursunda Suriyeli kadınlara eğitim veriliyor.

HEM Müdürü Mehmet Şafak Kavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kalkınma Bakanlığınca sürdürülen "Farklı Yerler Farklı Kültürler" projesi çerçevesinde 10'u Suriyeli 15 kursiyere yönelik aşçılık kursu açıldığını söyledi.

Kursiyerlerin, aldıkları eğitimle meslek öğrendiğini kaydeden Kavak, geçimlerine katkıda bulunmak amacıyla da kursiyerlere ücret ödediklerini belirtti.

"Ülkemizde yaşayan Suriyelilerin meslek edinmelerini sağlamak amacıyla bu kursları açıyoruz." diyen Kavak, kısıtlı imkanlarla yaşamlarını sürdüren Suriyelilerin uyumlarını sağlamak istediklerini anlattı.

Kavak, kurs bitiminde kursiyerlere sertifika vereceklerini, bu sayede kursiyerlerin iş bulma imkanına kavuşacağını dile getirdi.

Kurs öğretmeni Harun Dolayna da kursiyerlere çorba çeşitleri, ara sıcaklar, ana yemekler, salatalar ve tatlılar olmak üzere sofrada olması gereken birçok çeşit yemeği öğrettiklerini belirtti.

Dolayna, "Ülkemize gelen Suriyelilerin kültürümüze adapte olup rahatça bir yaşam sürdürmeleri için proje çok önemli. Aşçılığın yanı sıra garsonluk, servis, hijyen eğitimi ve mutfak düzeni hakkında da bilgiler veriyoruz." dedi.

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak ailesiyle 5 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ifade eden kursiyerlerden Midya Zülfo, kursta çok sayıda yemek çeşidi öğrendiğini söyledi.

Sertifikasını aldıktan sonra aşçı olarak çalışmak istediğini anlatan Zülfo, "Bu şekilde ailemin geçimine de katkıda bulunacağım. Kurs için yetkililere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.