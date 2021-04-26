"Farklı tarzlarla harmanlanmış bir rap albümü"

Dilemma adıyla müzik çalışmalarını sürdüren Türk asıllı genç müzisyen Anıl Özkan, çalışmalarına pandemi döneminde de devam ederek yeni albüm hazırlıklarıyla ilgili bilgi verdi.

Dilemma adıyla müzik çalışmalarını sürdüren Türk asıllı genç müzisyen Anıl Özkan, çalışmalarına pandemi döneminde de devam ederek yeni albüm hazırlıklarıyla ilgili bilgi verdi. Özellikle 'Mom Ami' şarkısıyla bir çıkış yakaladığını ifade eden Anıl Özkan, Almanya'dan sonra Türkiye'de de geniş kitlelere ulaşmak istediğini kaydetti.

Rap müzik ile Almanya'da ciddi bir kitleye ulaştığını belirten Dilemma, "Streetlife albümünü farklı tarz soundlar ile harmanlayarak hazırladık. Özellikle hiphop ağırlıklı gibi görünse de içerisinde drill ve özellikle deep ile harmanlanarak hazırlanmış trap parçalar var. Bunların yaptığım müziğin ruhuyla birebir örtüşen, günümüz popüler müzik algısına uyduğunu düşünüyorum. Farklı tarzlar ve farklı aranjelerle müzik yapmak dinleyicinin ruhunu beslediği kadar benim için de yeni bir ufuk açabiliyor" dedi.

"ÜRETTİĞİM EN KALİTELİ ALBÜM OLMASI İÇİN BÜYÜK EFOR SARF ETTİK"

Avrupa'nın en önemli stüdyolarından birinde kayıt aldığını ifade eden Özkan, "Özellikle albümün kayıtlarını Red BullMusic Studio Berlin'de almak büyük bir kalite standardı anlamına geliyor. Bu benim için çok önemliydi. Avrupa'nın en önemli stüdyolarından birisinde kayıt alma deneyimi yaşamak ve ürettiğim en kaliteli albüm olması için efor sarf etmek paha biçilemez bir duygu" diye konuştu.

Pandeminin dezavantajlarını koz olarak kullandıklarını belirten Anıl Özkan, "Yaşanan kısıtlamalar müzik sektöründe derin yaralar açıyor. İptal olan festivaller, planlanmış konserlerin iptalleri ve ruhsal çöküntü yaratarak sanat için büyük bir engel teşkil ediyor. Ama biz bunu avantaja çevirmek için var gücümüzle çabaladık. Çok üretken olduğumuz bir dönemde Spotify'da 'Nachts Unterwegs 'parçası 110 binden fazla defa dinlendi. Bu parça Streetlife albümünün çıkış parçası olarak önden sunuldu. Ayrıca Apple Music ve Amazon Music üzerinde de iyi dinlenme sayılarıyla tatmin edici bir grafik çizdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı