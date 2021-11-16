Farklı milletlerden öğrenciler Dünya Hoşgörü Günü'nde bir araya geldi

2021 yılını Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre yılı ilan eden UNESCO tarafından kabul edilen "Dünya Hoşgörü Günü" (International Day for Tolerance) İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde (İGÜ) etkinliklerle kutlandı.

UNESCO'nun yayımladığı 2018 yılı verilerine göre Türkiye, 125 bin 138 öğrenci sayısı ile yükseköğretimde dünyada en çok uluslararası öğrenciye sahip 10'uncu ülke oldu. 40'dan fazla milletten, 4 bin'den fazla uluslararası öğrencisi bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi de, "Dünya Hoşgörü Günü" nde, Araştırma Destek Koordinatörlüğü'nün düzenlediği etkinliklerle öğrencilerini bir araya getirdi.

"Aynı tevazu, hoşgörü ve insan sevgisiyle hareket ediyoruz"

Etkinlik alanında oluşturulan "Hoşgörü Ağacı" üzerine öğrenciler küçük mesajlarını paylaşarak, dünya haritası üzerinde ise doğup büyüdükleri ülkelerini işaretledi. Hoşgörü Günü ile ilgili konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, kültürel çeşitliliğe ve zenginliklere saygı duyulması gerektiğine vurgu yaptı. Abdülkadir Gayretli, "Hacı Bektaş-ı Veli, "Dili, dini, rengi ne olursa olsun; iyiler iyidir" der. Yunus Emre, Mevlana da insan sevgisinden ve hoşgörüden bahseder, beslenir. Anadolu'nun kadim topraklarında yetişen ilim insanlarının sözlerinde, şiirlerinde bu ifadelere çokça rastlamak mümkün. Bizler bu sözlerle yıllar yılı büyüyen bir nesil olduk. Şimdi de yeni nesillerin yetiştirilmesi noktasında aynı tevazu, hoşgörü ve insan sevgisiyle hareket ediyoruz" diye konuştu.

"Değerlerlerimizi hatırlattı"

4 bin'den fazla uluslararası öğrencileri olduğunu ve bu sayının her yıl arttığını belirten Gayretli, "Dünya üniversitesi olmak için hep birlikte çalışmak, hep birlikte yaşamak gerekiyor. UNESCO'nun 2021'i "Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre" yılı ilan etmiş olması değerlerimizi hatırlamamız ve bu değerleri tanımayan dostlarımıza hatırlatmamız konusunda bizlere sebep olmuş oldu. Yapılan etkinlikler, farklı milletlerden bir araya gelen öğrencilerimizin kaynaşması ve birliklerine birlik katması açısından ise oldukça faydalı" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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