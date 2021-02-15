Farklı illerden balıkçılar Samsun'daki mezatta buluşuyor
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Farklı illerden balıkçılar Samsun'daki mezatta buluşuyor

15.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:20

Türkiye'nin önemli balık halleri arasında yer alan Samsun Balık Hali'ne farklı illerden gelen balıkçılar, gece geç saatlerde düzenlenen mezata katılarak, tezgahları için balık satın alıyor.

Türkiye'nin önemli balık halleri arasında yer alan Samsun Balık Hali'ne farklı illerden gelen balıkçılar, gece geç saatlerde düzenlenen mezata katılarak, tezgahları için balık satın alıyor.

Samsun ve çevresinde denizde avlanan tonlarca balık, kasalarla 6 bin 182 metrekare alanda kurulu Büyükşehir Belediyesine bağlı balık haline getirilip açık artırmaya çıkarılıyor.

Kentte 25 yıldır balık avcılığı yapan Yaşar Kıyak, AA muhabirine, Samsun'a Türkiye'nin farklı yerlerinden balık geldiğini, pek çok kente de buradan gittiğini söyledi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden balıkçıların Samsun Balık Hali'ne geldiğini belirten Kıyak, "İstanbul, Ankara, Ordu, Giresun, Diyarbakır, Gaziantep, Van ve Ağrı'dan balıkçılar buraya gelir. Burada çok çeşit balık olur. Bölgenin en büyük balık hali burası." dedi.

Tokat'ta balıkçılık yapan ve Samsun'da balık mezatına gelen Abdullah Say ise aradığı tüm balıkları bulduğunu dile getirerek, "Burası bölgenin en büyük balık hali. Haftanın 5 günü bir aksilik olamazsa buradayım." diye konuştu.

-"Balığın fiyatı teknede değil, mezatta belli olur"

Çorum'dan gelen 33 yıllık balıkçı Hakan Kaynar ise her gün balık almak için kente geldiğini vurgulayarak, tezgahlarında ağırlıklı olarak Karadeniz balığı sattıklarını anlattı.

Samsun Balık Hali'ne Türkiye'nin her yerinden balık geldiğine işaret eden Kaynar, şunları kaydetti:

"Balık için Bursa'ya da İzmir'e de Karamürsel'e de gideriz ama daha çok Samsun'a geliriz. Burası balığın toplanma merkezi. Türkiye'nin neresinde balık olursa buraya gelir. Biz de genelde buraya geliriz. Mezat burada 02.30'da başlar. İlk önce trolde avlanan mezgit, barbun, daha sonra gırgır teknelerinin avladığı hamsiler gelir. Burada balıklar açık artırma usulüne göre satılır. Her gün balığın fiyatı aynı olmaz. Balığın fiyatı teknede değil, mezatta belli olur."

Farklı illerden balıkçılar Samsun'daki mezatta buluşuyor
Farklı illerden balıkçılar Samsun'daki mezatta buluşuyor
Farklı illerden balıkçılar Samsun'daki mezatta buluşuyor
Farklı illerden balıkçılar Samsun'daki mezatta buluşuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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