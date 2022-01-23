Farkındalık oluşturmak için dondurucu soğukta Van Gölü'nde yüzdüler

Van Gölü Aktivistileri Derneği üyeleri, Van Gölü havzasının tarihi ve doğal güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla dondurucu soğukta yüzme etkinliği düzenledi.

Van Gölü'ne kıyısı bulunan Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen aktivistler, sıcaklığın sıfırın altında 8 derece olduğu ilçede kar üzerinde ısınma hareketleri yaptı, halay çekti.

Daha sonra 20 dernek üyesi üzerlerindeki " Van Gölü Mavi Kalsın" yazılı tişörtlerle Van Gölü'nün buz gibi suyunda yüzdü.

Dernek başkanı Erdoğan Özel, gazetecilere, Van Gölü'nde yüzme etkinliğinin dördüncüsünü bugün gerçekleştirdiklerini söyledi.

Amaçlarının Van Gölü konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Özel, şöyle konuştu:

" Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı şu anda gündemde. Bu kapsamda çalışmalar yapıyoruz. Bu etkinliğimiz de bunun bir parçası. Eylem planıyla Van Gölü'nün temiz kalması, turizme kazandırılması ve bölgesel kalkınmaya katkısının olacağını düşünüyoruz. Bu şekilde katkı sunmaya çalışıyoruz. Paydaşı olduğumuz eylem planı şu anda işliyor ama halk olarak daha çok sahiplenmemiz gerekiyor."

" Van Gölü insanlığın mirasıdır"

Kışın yüzmedeki amaçlarının, Van Gölü'nde kışın da yüzülebileceğini göstermek ve daha çok ilgi çekmek olduğunu aktaran Özel, herkesin gölü sahiplenmesi gerektiğini vurguladı.

Bugün 20 kişinin gölde yüzdüğünü kaydeden Özel, "İlk önce halay çektik, karda biraz oynadık, ısındık ve ardından Van Gölü'ne girdik. Bize destek sunan Tatvan Belediyesi ve Aqua Park yetkililerine teşekkür ediyorum. Kış etkinliklerimiz devam edecek. Geçen hafta Muradiye Şelalesi ile Nemrut'ta etkinliğimiz oldu. Amacımız sürekli halkı bilinçlendirmek. Kamuoyunun ilgisini Van denizine çekmek istiyoruz çünkü Van denizi hem kuraklık hem de kirlilikle mücadele ediyor. Bu değer sadece Bitlis ve Van'ın değil, tüm ülkemizin ve insanlığın mirasıdır." diye konuştu.

Derneğin genel sekreteri Maşallah Özel ise "Amacımız burada Van Gölü havzasının tarihini, doğasını ve güzelliklerini tanıtmak. Bunun için gerekli etkinlikleri derneğimizin gönüllü üyeleriyle yapıyoruz. Van Gölü'nde kesici bir soğuk var ama çıktığınızda hissetmiyorsunuz. İkinci kez girdiğinizde o soğuğu fark etmiyorsunuz. Karla birlikte harika bir görüntü oluyor. Herkese yüzmeyi tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gölün buz gibi suyundan çıkan dernek üyeleri, yaktıkları ateşin etrafında şarkılar eşliğinde halay çekti, "Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın" sloganı attı.