Farelerde Kanser Hücreleri Yağ Hücrelerine Dönüştürüldü

İsviçreli bilim adamları, farelerdeki kanser hücrelerini zararsız yağ hücrelerine dönüştürdü.

LiveScience'ın haberine göre, İsviçre'de Basel Üniversitesi Biyotıp Bölümünde görevli Profesör Gerhard Christofori liderliğindeki uzmanlar, belli kanser hücrelerinin metastaz sırasında uyum yeteneğinden, bir başka deyişle "esnekliğinden" yararlanarak farelerde meme kanseri hücrelerini, yağ hücrelerine dönüştürmeyi başardı.

Uzmanların, çalışma sırasında her ikisi de ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından insanlar üzerinde kullanımı halihazırda onaylanmış iki ilaç (roziglitazon ve trametinib) karışımını kullandığı belirtildi.

Tip 2 diyabeti tedavi eden roziglitazon ile kanser hücrelerinin büyümesi ve yayılmasını durduran trametinib karışımının, kanser hücrelerinin bir bölümünü yağ hücrelerine dönüştürdüğü, metastazı da durdurduğuna işaret edildi.

Araştırma, FDA'nın onayladığı ilaçlarla yürütüldüğünden, bilim adamları, başlangıç niteliğindeki çalışmada elde edilen bulguları ümit verici olarak nitelendirdi.

Christofori, gelecekte yapılacak çalışmaların bulgularını doğrulaması halinde tedavinin, "primer tümör büyümesini ve ölümcül metastazların oluşmasını baskı altına alan" geleneksel kemoterapiyle bir arada kullanılabileceğini söyledi.

Araştırmanın ayrıntıları "Cancer Cell" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA