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Farah Zeynep Abdullah'tan 'kilo aldı' haberlerine tepki!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Farah Zeynep Abdullah'tan 'kilo aldı' haberlerine tepki!

En son Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren oyuncu Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesabından, 'Farah kilo aldı' haberlerine cevap verdi.

En son Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren oyuncu Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesabından, 'Farah kilo aldı' haberler ine cevap verdi.

Oyuncu, ınstagram hesabında paylaştığı filtreli videolarla haberler i ti'ye aldı. Yüzünü dolgun gösteren bir filtre kullanan oyuncu, "Bugün çok önemli bir haber okudum. Bunu hepinizle paylaşmak istiyorum. Duymayanlar da duysun. Bütün dünya için önemli olduğunu düşünüyorum, Türkiye için özellikle. 'Farah kilo almış, Farah kilolarıyla şoke etti. Farah sen ne yaptın?' gibi başlıklar durumun ne kadar feci olduğunu gösteriyor. Sadece küçük bir şey düşündüm. Sıkılmadınız mı insanların orasından burasından konuşmaktan. Kime ne kimin kilosundan?" dedi.

BERGEN'İ CANLANDIRACAK

Yapımcılığını Orchestra Content'in üstlendiği ve daha önce Serenay Sarıkaya'nın rol alacağı duyurulan ' Bergen' filminde başrolün sahibi Farah Zeynep Abdullah oldu.

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın, yaratıcı yapımcılığını ve yapımcılığını Mine Şengöz'ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un yazdığı film Şubat 2022'de sinemaseverlerle buluşacak.

"Acıların Kadını" olarak anılan, önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen'in acı dolu hayatını tüm gerçekliğiyle beyazperdeye aktarılacak.

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