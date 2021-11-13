Far Cry Üst Yöneticisi Ubisoft'u terk etti

Ubisoft, Far Cry Üst Yöneticisi Dan Hay'in bu hafta stüdyodan ayrılacağını açıkladı. Hay'in ayrılmadan önce canlı servis Far Cry oyunu üzerinde çalıştığını bilidiriyor.

Ubisoft, Hay'in on yılı aşkın bir süredir orada çalışan stüdyodaki görev süresini bu hafta sonlandıracağını açıkladı. GamesBeat tarafından paylaşıldığı gibi, şirketten yapılan bir açıklama onun ayrıldığını doğruladı. "Ubisoft'ta 10 yıldan fazla bir süre kaldıktan sonra, Dan Hay profesyonel hayatında yeni bir sayfa açacağını ve 12 Kasım'da ayrılacağını açıkladı."

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Ubisoft, açıklamasında Hay'in yıllar boyunca yaptığı birçok katkı için Far Cry Exec'e teşekkür etmeden önce bir sonraki çalışmasının nerede olacağını henüz açıklamadığını doğruladı. Stüdyo daha sonra marka ekibinin, son derece yetenekli bir yapımcı ve yönetmen ekibiyle birlikte çalışacak olan Ubisoft Montreal Yapımcısı Sandra Warren tarafından yönetileceğini ortaya koyarak sona erdi.

Raporların ardından Ubisoft, Assassin's Creed Infinity üzerinde çalıştığını resmen açıkladı. Oyun, Ubisoft Quebec ve Montreal'deki geliştirme ekiplerinden oluşan bir "çapraz stüdyo, işbirlikçi yapı" tarafından geliştiriliyor. Şu anda proje hakkında oynanışı açısından çok az şey bilinse de, Temmuz ayında şirketten yapılan bir açıklama, hayranların neler bekleyebileceği hakkında bazı bilgiler verdi.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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