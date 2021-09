Far Cry 6 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Far Cry serisinin en yeni oyunu Far Cry 6 için sistem gereksinimleri açıklandı. Işın izleme, hızlı gölgelendirme ve AMD FSR teknolojilerine sahip olan oyun için nasıl bir sistem gerekli ?

Ubisoft'un unutulmazlarından biri olan Far Cry serisinin, 7 Ekim 2021 tarihinde çıkması planlanan yeni oyunu Far Cry 6 için sistem gereksinimleri açıklandı. Açıklanan sistem gereksinimlerinde 4K ve ışın izleme teknolojisiyle birlikte oynamak isteyen oyuncuların en yeni bilgisayarlara sahip olması gerektiğinin fakat 1080p 30 fps yeter diyen oyuncuların da yüzleri gülecek gibi görünüyor.

İlk olarak 2008 yılında tanıştığımız Far Cry serisinin en yeni oyunu olan Far Cry 6 için sistem gereksinimleri Ubisoft tarafından resmen açıklandı. Açıklanan sistem gereksinimlerini, oyunu 1080p oynayacak olan oyuncuları sevindirecek türde. Far Cry 6, 4K çözünürlüğe kadar destekli olacak. Oyunu 4k ultra ayarlarda oynamak isteyen oyuncularda ise AMD RX6800 ya da Nvidia RTX 3080 olmak zorunda. Işın izleme, hızlı gölgelendirme ve AMD FSR teknolojilerine sahip olacak oyunun son model ekipmanlar istemesi bariz bir durum. Ancak 1080p sabit 30 fps sizin için yeterliyse ortanın bir tık üstü bir bilgisayar işinizi görecektir.

Far Cry 6 Sistem Gereksinimleri

1080p 30 FPS için sistem gereksinimleri

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 ya da Intel Core i5-4460

Ekran Kartı: AMD RX 460 ya da NVIDIA GeForce GTX 960

RAM : 8 GB

Depolama: 60 GB

1080p 60 FPS için sistem gereksinimleri

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X ya da Intel Core i5-7700

Ekran Kartı: AMD RX VEGA64 ya da NVIDIA GeForce GTX 1080

RAM: 16 GB

Depolama: 60 GB

1440p 60 FPS için sistem gereksinimleri

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X ya da Intel Core i5-9700K

Ekran Kartı: AMD RX 5700XT ya da NVIDIA GeForce RTX 2070 Super

RAM: 16 GB

Depolama: 60 GB + 37 GB HD doku kaplamaları (isteğe bağlı)

1440p 60 FPS ve ışın izleme açık için sistem gereksinimleri

İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X ya da Intel Core i5-10600K

Ekran Kartı: AMD RX 6900XT ya da NVIDIA GeForce RTX 3070

RAM: 16 GB

Depolama: 60 GB + 37 GB HD doku kaplamaları (isteğe bağlı)

4K 60 FPS ve ışın izleme açık için sistem gereksinimleri

İşlemci: AMD Ryzen 7 5800X ya da Intel Core i7-10700K

Ekran Kartı: AMD RX 6800 ya da NVIDIA GeForce RTX 3080

RAM: 16 GB

Depolama: 60 GB + 37 GB HD doku kaplamaları (isteğe bağlı)

