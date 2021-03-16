Far Cry 3 sistem gereksinimleri 2021 - Far Cry 3 Türkçe yama var mı?

Far Cry 3, Ubisoft Montreal'in Ubisoft Massive, Ubisoft Red Storm ve Ubisoft Shangai stüdyolarıyla beraber geliştirdiği Ubisoft'un kullanıcılar ile buluşturduğu açık dünya birinci şahıs nişancı video oyunudur. Oyun 2008 yapımlı Far Cry 2 'nin devamı niteliğindedir. Fakat iki oyun senaryo olarak birbirinden ayrıdır. Far Cry 3 Microsoft Windows, PlayStation 3 ve Xbox 360 kullanıcılarına özel piyasaya sürüldü. Far Cry 3 sistem gereksinimleri 2021 nelerdir? Far Cry 3 Türkçe yama var mı?

30 Nisan 2013 tarihinde, şuandaki oyun konseptinden farklı bir stilde genişletme paketi olan Far Cry 3 : Blood Dragon yayınlandı. Far Cry 3'ün hikayesi ve oynanışı çok merak edilirken Far Cry 3 sistem gereksinimleri 2021 nelerdir? Far Cry 3 Türkçe yama var mı? sorularının yanıtları da merak ediliyor.

FAR CRY 3 OYNANIŞ

Far Cry 3 açık bir dünya oyun anlaylışlı birinci şahıs nişancı olmasının yanı sıra oyun içinde farklı paketler de üretmektedir, bunların örneği olarak RYO elementleri örnek olarak gösterilebilir.(tecrübe puanları, yetenek ağaçları, zanaat sistemi) gibi örnekleride gösterilebilir. Oyuncular oyun içinde etrafta bulunan nesnelerin arkasına gizlenebilir. Yanından geçip düşmanları alt edebilir veya amansız bir çatışmaya girebilir oyun elementleri böylece kullanabilir. Oyun tropikal bir adada geçmektedir ve oyuncuların tek düşmanları rakipleri değildir. Oyun haritasında mekanlara dağılan hayvanlar ilede mücadele etmek gerekecek. Bu hayvanlar ise (bekçi köpekleri, kaplanlar, ayılar, leoparlar, köpek balıkları) vb. olarak oyuncuların karşısına çıkacak. Bunun yanı sıra oyunda yeni eşyalarınızı üretmek için domuz, koyun, keçi vb hayvanları öldürüp derilerini kullanabileceksiniz.Bunun yanında sağlık, avcılık, konsantre vb. arttırıcı aşılar elde etmek için adanın belli yerlerine dağılmış bitkileri de toplayacaksınız.Ayrıca oyunun multiplayer bölümünde çeşitli haritalarda farklı oyuncularla savaşıp seviye atlayabileceksiniz.Seviye atladıkça da çeşitli silahları ve silah modlarını kullanma hakkınız olacak.

FAR CRY 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 ya da daha iyisi

İşlemci: Intel Core®2 Duo E6700 @ 2.6 GHz veya AMD Athlon64 X2 6000+ @ 3.0Ghz ya da daha iyisi

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 512 Mb DirectX 9.0 Uyumlu Ekran Kartı veya AMD Radeon Hd 2900

Depolama: 15 GB

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 veya Windows 10

İşlemci: İntel Core i3-530 veya AMD Phenom x2 565

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: Nvdia Gtx 480 veya HD 5770 ya da daha iyi bir ekran kartı

Depolama: 15 GB

FAR CRY 3 TÜRKÇE YAMA VAR MI?

Oyunun arayüzü Türkçe olsa bile seslendirmesi ve altyazısı Türkçe değildir. Türkçe yama seçeneği ise pek çok sitede yer almakta.