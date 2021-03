Far Cry 3 sistem gereksinimleri 2021 - Far Cry 3 Türkçe yama var mı?

Far Cry 3, Ubisoft Montreal'in Ubisoft Massive, Ubisoft Red Storm ve Ubisoft Shangai stüdyolarıyla beraber geliştirdiği Ubisoft'un kullanıcılar ile buluşturduğu açık dünya birinci şahıs nişancı video oyunudur. Oyun 2008 yapımlı Far Cry 2 'nin devamı niteliğindedir. Fakat iki oyun senaryo olarak birbirinden ayrıdır. Far Cry 3 Microsoft Windows, PlayStation 3 ve Xbox 360 kullanıcılarına özel piyasaya sürüldü. Far Cry 3 sistem gereksinimleri 2021 nelerdir? Far Cry 3 Türkçe yama var mı?