BBL Academy yayıncısı Falconn2k, Dünya'nın en uzun Twitch yayını rekorunu kırdı!

Twitch'in en uzun yayın rekoru 850 saatlik canlı yayın ile Arda Can "Falconn2k" Özel tarafından kırıldı. Twitch yayını hala devam etmekte olan Big Boss Layf Academy yayıncılarından Falconn2k, 36 gündür yayın yapıyor. Twitch dünyasında oldukça popüler olan Subathon konsepti yayıncıların aylarca canlı yayın gerçekleştirmesini gözler önüne seriyor. Peki, Subathon nedir? Subathon nasıl yapılır?

Twitch yayıncıları tarafından kurulan espor organizasyonu Big Boss Layf'ın yeni girişimi BBL Academy yayıncılarından olan Arda Can "Falconn2k" Özel Twitch'te Dünya rekorunu kırdı. Subathon etkiliği kapmasında Twitch'te canlı yayına başlayan Falconn2k, an itibari ile 850 saatlik (36 gün) yayını, hala devam etmekte...

Daha önce Twitch Türkiye'de Subathon yayın rekorunu elinde bulunduran isimler Tuna Yurdakul ve Necati "Zeon" Akçay gibi isimlerin rekoruna farklı bir boyut katan Falconn2k, sadece Türkiye'de değil Dünya rekorunu kırmış oldu.

Arda Can "Falconn2k" Özel'in Dünya rekoru kıran Twitch yayınına buradan ulaşabilirsiniz.

Son dönemde Twitch camiasında sıklıkla gördüğümüz Subathon konsepti, yayıncıların günler, haftalar hatta aylar süren yayınlar gerçekleştirmesiyle sonuçlanıyor. Peki, Twitch dünyasında bu kadar popüler olan Subathon konsenti nedir? Subathon nasıl yapılır? İnceleyelim...

SUBATHON NEDİR?

Twitch yayıncıları Subathon konseptinde uzun bir yayın maratonuna giriyorlar diyebiliriz. Genellikle belirli bir saat hedefinin belirlenmesinin ardından geri sayıma başlanıyor ve yayın sırasında her abone geldiğinde yayıncının yayında kalma süresi kendi belirlediği süre kadar artıyor. Genellikle yüksek izlenme sayılarına sahip Twitch yayıncıları bu süreyi daha az tutuyorlar. Ülkemizde bu konsepti uygulayan bazı yayıncılardan örnek verecek olursak; her yeni gelen abonede Swaggybark 6 dakika, Zade 4 dakika, Kaanflix ise 3 dakika yayını uzatıyordu.

Yayınların günler, haftalar sürmesinin haricinde yayıncılar abone, bit ve bağış hedeflerine göre kendi belirledikleri konseptleri hayata geçiriyorlar. Örneğin, "Ludwig" isimli yayıncı Subathon konseptli yayınında belirlediği abone sayısına ulaştığında acı yiyeyecekler yiyeceğini söylemişti.

SUBATHON NASIL YAPILIR?

Bakıldığı zaman Subahton konseptli bir yayın yapmanın normal bir Twitch yayını açmaktan bir farkı yok. Sadece bu konsepte başlamadan önce mental açıdan kendinizi hazırlamalısınız, çünkü Subathon yayınları haftalarca sürebiliyor. Son dönemde Twitch'te pek çok yayıncıyı canlı yayın sırasında uyuyor görebiliyoruz.Diğer yapılması gereken önemli şey ise canlı yayına bir zamanlayıcı koymak olacaktır. Bu işlemi otomatik olarak gerçekleştiren eklentiler mevcut. Yayıncıların sıklıkla tercih ettiği Streamelements platformunun içerisinde de yer alan bu özellik internet üzerinde başka kişi ve kurumlar tarafından da yapılmış.