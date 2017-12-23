Falezlere Dikkat Çekmek İçin Yürüdüler

ANTALYA'da bir grup vatandaş, falezlere ve travertenleri dikkat çekmek için 3,5 saat boyunca falezlerin uzandığı güzergah üzerinden yürüdü.

Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şube Başkanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi'nin Antalya kıyı bandı olan falezler üzerinde yürüyüş düzenledi. Antalya Müzesi'nin önünde başlayıp Düden Park'ta sona eren 3,5 saatlik yürüyüşe yaklaşık 20 kişi katıldı. İnceleme gezisinde Neyişçi, ara ara grubu durdurup bilgi verdi. Neyişçi, 'Antalya'nın en önemli özelliklerinden biri olan travertenleri ve falezleri izlemek ve tanıtmak için yürüyoruz. Gezileri her gün dönümünde yapacağız. Falezler yürüyüş maratonu yapmayı planlıyoruz. Bazı noktalarda kesintiler olsa da falezlerin üzerinde yürüyüş parkuru sağlamak için çabalayacağız dedi. Antalya'nın dünyanın traverten platosunda ve en uzun falezler üzerinde kurulmuş en büyük kent olduğunu belirten Neyişçi, Antalya'ya bir kimlik aranıyorsa falezlerin kullanılması gerektiğini söyledi. - Kılıçaslanantalya